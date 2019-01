El rescate de Julen, desde el prisma de los medios de comunicación internacionales

El caso de Julen Roselló, el niño de dos años al que se busca tras haber caído en un pozo el pasado domingo en el municipio malagueño de Totalán, ha traspasado el ámbito nacional llegando a protagonizar informaciones en la prensa internacional.

En concreto, medios de comunicación británicos como el Daily Mail, Daily Mirror, BBC News o The Guardian, así como el irlandés The Irish Times se han hecho eco del suceso en informaciones con titulares como Los equipos de rescate en España luchan por encontrar a un niño de dos años en un pozo profundo o Equipos de rescate buscan a un niño pequeño que cayó en un pozo de 110 metros en España.

Pictured: Spanish boy, two, who rescuers are trying to save from the bottom of a 350ft well as parents face 48-hour wait to learn if he can be saved https://t.co/JUN0tWWLz2