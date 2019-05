Sucesos Rescate en Málaga: «La chica estaba casi sumergida cuando el chaval pidió auxilio» Un policía fuera de servicio salva con su tabla de surf a una pareja que se ahogaba

Estaba cansado de luchar contra un mar revuelto y salió un rato a la orilla. Francisco Gálvez hacía un descanso junto a su tabla de surf en su tarde de deporte. Llevaba un rato en el agua cabalgando olas y decidió parar para tomar fuerzas. Desde hace tres años, el surf es lo que le sirve para despejar su mente de las horas de servicio como agente de la Policía Nacional de Málaga. Estaba plantado en la arena cuando vio a dos jóvenes que se adentraron en el mar «picado» para darse un baño.

Los estuvo observando un rato, ya que estaban en un lugar de fuerte resaca, posiblemente sin saberlo. «Estaban en una zona donde tendrían difícil salir», recuerda Francisco, que se quedó mirando a ver cómo salían de allí, quizá los diez años de servicio le avisaron de que tendría que actuar o de que algo no iba bien aquella tarde en la playa de Misericordia de Málaga.

Es cuando Alexis —uno de los jóvenes— levantó los brazos y le pidió ayuda. «La chica estaba casi sumergida y el chaval pidió auxilio», afirma el agente, quien cogió la tabla y se fue a buscarlos mientras otro joven que estaba en la orilla avisaba a Salvamento para que acudieran al lugar. «Me había visto de lejos, por eso me hizo las señales de socorro», cuenta el agente, que relata como el chico cogía a su novia por la espalda para intentar arrástrarla fuera del agua, luchando contra las corrientes sin éxito.

Los chicos muestran su agradecimiento al policía, pero dicen que nunca pensaron que fueran a morir, ni siquiera que se estuvieran ahogando. Sí reconocen que pasaron miedo, porque no lograban salir del agua. «Nos fuimos adentrando hasta una zona en la que no llegábamos al fondo. Había partes en las que por el oleaje no podíamos llegar al suelo», explica Alexis, que cuenta que los arrastró la resaca del mar. «Le pedimos ayuda porque pensé que con la tabla saldríamos mejor», añade el chico, que fue rescatado junto a su novia Laura la tarde del 14 de mayo sobre las 16.00 horas.

Tardaron en salir del agua unos 10 minutos, según recuerda el policía. Cuando llegó a la altura de los jóvenes estaban en la peor zona de resaca. «Es por donde entramos los surferos a las olas», señala Gálvez, quien dice que al llegar se agarraron a la tabla para intentar salir juntos. Fue una maniobra complicada, porque la tabla de surf se sumergía por el paso de todos y era más complicado avanzar.

Cuando salieron fueron nadando hasta la orilla. «El tiempo se me hizo eterno», añade el agente. Para ello, nadaron primero en paralelo a la costa para abandonar las corrientes de resaca que los arrastraban hacia adentro y que les impedían salir del mar.

Una vez abandonada esa zona de corrientes marinas, aprovecharon el impulso de las olas para poder salir, mientras nadaban buscando la costa. Finalmente, la pareja de veinteañeros y el agente fuera de servicio consiguieron alcanzar la orilla de la playa de la Misericordia con éxito. Fueron momentos tensos, pero nadie resultó herido, ni tampoco se necesitó asistencia médica para nadie. Todo quedó en un susto.