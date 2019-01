Rescate del menor en un pozo en Totalán: «Hay una esperanza de vida y cada minuto que pasa se está perdiendo»

S.I.

El alcalde de Totalán, la localidad de Málaga, en la que se está llevando a cabo el rescate de Julen atrapado en un pozo desde el domingo, se ha mostrado muy crítico con la forma en la que se esta actuando en el caso.

Miguel Ángel Escaño ha remarcado que «hay una esperanza de vida, cada minuto que pasa se está perdiendo, lo que se está haciendo creo que no es lo adecuado», ha afirmado en una entrevista con Carlos Herrera en Cope.

El alcalde que hasta este momento no había realizado ninguna declaración cree que «no se ha hecho un diagnostico» de la situación y cree que es necesario que se utilice un equipo que no existe en Andalucía en estos momentos, un georradar.

Para ello ha solicitado la ayuda del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que la Unidad Militar de Emergencia pueda trasladar estos recursos. «Yo ya tengo gestionada una empresa europea pero necesito la colaboración de Grande-Marlaska que espero que me llame en breve porque no quiero hacer nada sin que él esté enterado». Y remarca que «ya he dado un margen de tiempo y considero que se está improvisando».

Escaño ha contado que «el acceso a la zona -donde cayó Julen- es abrupto pero es factible pasar por allí» y ha asegurado que el sistema de perforación para la búsqueda de agua por el que cayó Julen «es el sistema habitual, pero no estoy seguro de si seguían en este caso el protocolo preceptivo».

Sigue la búsqueda

Ya son dos noches y tres días en los que el operativo continúa sin descanso las tareas para rescatar al menor de dos años. El operativo, formado por un centenar de efectivos, continúa trabajando en la zona y, por el momento, sin novedades en cuanto a la localización del menor, después de que este pasado lunes se encontrara en el pozo una bolsa de chucherías y también un vaso.

Este pasado lunes se pusieron en marcha nuevas medidas o sistemas técnicos para localizar y rescatar al pequeño, según informó el portavoz de la Guardia Civil en Málaga, Bernardo Moltó, que insistió que todo está centrado en «la búsqueda, localización y rescate del niño» y en que no pararán «hasta el momento en que lo localicemos y rescatemos».

Este operativo intenta rescatar al pequeño desde que este pasado domingo sobre las 14.00 horas el 112 recibiera un aviso de la caída de un menor por un pozo de prospección de agua de gran profundidad -más de 100 metros- en la zona del Dolmen del Cerro de la Corona y con un pequeño diámetro.

Las opciones en las que se trabajan son seguir extrayendo la tierra pero un sistema más especializado, para lo que se utilizarán vehículos; hacer un segundo pozo paralelo, para lo que antes hay que entubar el primero «para protegerlo»; y probar a hacer una excavación a cielo abierto desde el lateral de la montaña.

Con los trabajos realizados ya se ha perforado un tapón de tierra que existe sobre los 73 metros de profundidad y se logró abrir unos 30 centímetros hacia abajo, pero sin que haya dado resultados en cuanto a la localización del pequeño.

El operativo lo forman efectivos del Consorcio de Bomberos de Málaga (CPB), de la Guardia Civil, incluido el Equipo de Rescate e Intervención de Montaña; el Grupo de Especialidades Subacuáticas (GEAS); de la Policía Nacional y Local, y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Algunos llevan casi 24 horas trabajando en las tareas de rescate y otros están siendo relevados.