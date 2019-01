Recaudación de fondos «Save Soraya», una campaña para costear el tratamiento contra la leucemia de una joven malagueña El Hospital Regional ha mandado la solicitud a la Junta para emplear la inmunoterapia, pero la Administración aún no ha respondido

Isabel Ruiz

«Ustedes no conocen a nuestra querida Soraya pero para los que tenemos esa suerte sabemos que es una de esas personas que siempre quieres tener en tu vida, ella es una mujer inteligente, solidaria, creativa, alegre y luchadora, pero a veces las peores cosas pasan a las mejores personas». Así empieza la descripción del crowdfunding que han lanzado para ayudar a Soraya, natural de Benalmádena y con 33 años de edad. Tiene una leucemia linfoblástica aguda contra la que no puede luchar a través de la quimioterapia.

A día de hoy, y tras su historial médico, Soraya no puede recibir un tratamiento de quimioterapia, debido a su delicado estado de salud. Así, que para ganarle algo de tiempo al cáncer, su medicación se basa en esteroides y antivirales. Aunque la inmunoterapia sería el verdadero puente para hacer reducir el cáncer el máximo de tiempo posible, un tiempo vital para probar con ensayos clínicos fuera de Europa, que le permitirían vencer definitivamente a la leucemia.

Un viaje y tratamiento costoso que, de momento, no puede realizarse en su ciudad natal. El Hospital Regional de Málaga ya ha enviado la solicitud a la Junta de Andalucía para que de vía libre a la inmunoterapia. Ahora queda en manos del SAS decidir si «les merece la pena el coste de salvar una vida según sus estadísticas» manifiestan los familiares y amigos en la página web del crowdfunding. La resolución administrativa puede llegar tarde, por eso solicitan que el caso se conozca y la ciudadanía colabora en la web Go Fund Me.

Soraya tiene la esperanza puesta en los ensayos clínicos con CARTcells, pero el tratamiento. La población se está volcando con la joven, que ya ha conseguido que más de 1.000 personas ya hayan donado más de 28.000 euros. Pero necesitan más y por eso en la tarde de este sábado se va a desarrollar el espectáculo «Cabaret de Circo» en la localidad malagueña de Pizarra. La gala reunirá a artistas del mundo del circo y de la música de la provincia de Málaga y algunos internacionales, donde el 100% de lo recaudado irá destinado a la causa.

Cartel del concierto benéfico que se celebrará en la sala Theatro - ABC

Pero este no es el único evento que se ha organizado para pagar el costoso tratamiento de Soraya, este domingo 20 el bar Green Iguana, en la capital, preparará una paella en beneficio de la joven. También, para los más marchosos, el sábado 26 de enero el club Theatro acogerá un concierto a las 21:00.

Toda ayuda es poca, por lo que grandes artistas del panorama español no han dudado en compartir el caso de Soraya en sus redes sociales para que sus seguidores, si pueden, aporten también su granito de arena. La Mari de Chambao, el actor Fran Perea, el cómico y actor Dani Rovira o Alborosie son algunos de los que se han sumado a la campaña «Save Soraya».

Un año y medio de calvario

No tiene tiempo que perder. Quiere vivir. Pero su trágico informe médico no quiere dejar que Soraya gane esta batalla y, parece que la Administración tampoco, pese a que ella no escatima en fuerzas desde que en julio de 2017 le diagnosticaron la leucemia. Lejos de casa, a kilómetros de los suyos, recibió la primera mala noticia; tenía un 98% de células con cáncer en su sangre. De Edimburgo al Hospital Regional de Málaga para comenzar el tratamiento.

Su leucemia era resistente, más lo tenía que ser la medicación. Mucho más agresiva de lo habitual. En diciembre, tras meses de lucha, consiguió la readmisión necesaria para realizarle el trasplante de médula. Su hermana Katrina fue su donante.

Sabían lo que venía, aún no podían cantar victoria, pero «la energía de una persona que a pesar de estar muy enferma se agarra a la vida» fue fundamental. Soraya se tambaleaba en el precipicio de la muerte, pero consiguió mantener al cáncer a raya. Todas sus ganas de vivir durante los meses de enfermedad se habían quedado concentradas, ahora iba a disfrutar de todo lo que no pudo.

Pero de nuevo, se da de bruces. En noviembre comienza a sentir un dolor. La peor de las noticias estaba al llegar. Un tumor maligno que provocaría la pérdida de un ovario, parte del intestino y del apéndice. De nuevo, Soraya se sobrepone a las dificultades y comienza a recuperarse. Pero un mes más tarde, en diciembre, la leucemia volvió a tomar su sangre. Los médicos estuvieron de acuerdo en que no aguantaría la quimioterapia debido a su débil estado de salud.

Ahora buscan recaudar fondos para encontrar un tratamiento alternativo que permita a Soraya disfrutar de toda la vida que tiene por delante.Y tú, ¿puedes ayudarle?