El secreto que se esconde en la fachada del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga El edificio es una exaltación del Franquismo, pero las referencias al régimen están tapadas al no poderse retirar por ser un monumento protegido por la Junta desde 1987

J. J. Madueño

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga abrió en 2003 en un antiguo mercado en el margen izquierdo de río Guadalmedina. En su fachada se puede leer aún la inscripción «Mercado de Mayoristas». La construcción fue proyectada en 1927, pero no fue hasta 1939 cuando comenzaron las obras. Luis Gutiérrez Soto y Juan Jáuregui lo diseñaron en 1937 para concurrir a un concurso de ideas del Ayuntamiento de Málaga, que ganarían a la postre. Soto es un reconocido arquitecto adscrito al Movimiento Moderno y uno de los máximos representantes del Racionalismo, integrante del grupo denominado «Generación del 25». El mismo autor que diseñó el Aeropuerto de Barajas o el Cine Europa. En Málaga hizo una propuesta funcional de líneas rectas, que también sirvió para la exaltación del régimen de Franco.

Cuando el Mercado de Mayoristas fue inaugurado en 1942 llamó la atención el gran escudo nacional con el águila, el yugo, las flechas y la inscripción «España, una, grande y libre». Era lo que presidía la entrada. El escudo ocupa toda la fachada principal. Es un enorme cuadro, que ahora permanece tapado porque no se puede quitar. La construcción ha sido catalogada por los expertos como uno de los ejemplos de construcción del régimen con afán propagandístico.

Además del escudo, la torre de la cara principal estaba presidida por el emblema del yugo y las flechas con el lema «Arriba España y arriba el campo». Por último, recorriendo prácticamente todo el inmueble, se dispone un friso, en cuyos laterales se insertó el lema: «La vida es milicia y hay que vivirla con espíritu de acendrado sacrificio. La vida es trabajo por la patria».

Todos estos elementos permanecen ocultos a la vista, ya que el edificio no se puede modificar. Por tanto, no se puede retirar. En la década de los 80 la construcción de una nueva central de abastecimientos para la capital conllevó el abandono de este emblemático edificio. Fue aparcamiento para la Policía Local. En 1987 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) bajo la protección de la Junta de Andalucía, disposición con la que continúa y que impide intervenciones que cambien algo de su apariencia. En el año 2000 se rehabilitó el inmueble para convertirlo en centro de arte, pero la parte exterior no se tocó por la prohibición de la normativa de los BIC.

Veinte años de la reforma

La remodelación fue llevada a cabo según el proyecto del arquitecto Miguel Ángel Díaz de 1998. Fueron responsables de la ordenación del entorno los arquitectos Antonio Álvarez Gil y Salvador García. Así hasta que el 17 de febrero 2003 se abrió el museo, pero antes había que solucionar la propaganda franquista por lo que se decidió taparla con diferentes elementos.

Sobre el escudo de la entrada principal se desplegó un panel de grandes dimensiones que sirve como anunciador de las exposiciones y que recoge la nomenclatura del CAC de Málaga. Cuando hace viento y el panel se mueve se puede ver el azulejo de una forma vertical tras el panel, aunque apenas se adivina qué es lo que hay oculto bajo el anuncio. Los otros ornamentos franquistas se taparon con más publicidad sobre las obras del interior. Elementos de propaganda artística que ocultan la que el régimen de Francisco Franco dispusiera para el adoctrinamiento de la masa social que acudía a abastecerse de productos a este enclave y que ni la Ley de la Memoria Histórica ha conseguido desterrar.