Tiroteo en Torremolinos: «No me imaginé lo que había pasado hasta que vi al encapuchado con la pistola»

Isabel Ruiz

Varios impactos sonaron sobre las 21:00 de este sábado en «Tiki», un restaurante ubicado en el paseo marítimo de Torremolinos, a la altura del Bajondillo. Quienes se encontraban cerca del lugar no llegaron a pensar que procedían de un tiroteo. «No me imaginé lo que había pasado hasta que vi el encapuchado con la pistola entre las manos» reconoce un trabajador del chiringuito que se encuentra justo enfrente, quien se encontraba sirviendo a una mesa cuando el individuo entró al establecimiento, donde la víctima estaba cenando.

«Me asomé y vi a un hombre encapuchado corriendo por la carretera, muy pegado a los coches aparcados. Se subió a una furgoneta blanca que estaba a al doblar la esquina y se fueron» relata el testigo. «Salieron quemando goma. Todo fue muy rápido».

Para ser sábado no había mucho ambiente en la calle ni en los bares, según los testigos, quienes afirman que conforme llegaron los agentes y los servicios sanitarios la gente comenzó a acercarse y a preguntar lo ocurrido. «Vimos como se llevaban al hombre aún vivo».

En el «Minigolf», un parque recreativo cercano al suceso y ubicado en la misma calle donde esperaba la furgoneta blanca, aseguran que no se enteraron de nada. «Sospechamos que algo había pasado cuando llegó la Policía y la ambulancia. Acordonaron un parte pero no sabíamos realmente qué había pasado» cuentan dos empleados del recinto, quienes no se enteraron de lo sucedido hasta horas más tarde.

El restaurante, pese a que ha mantenido el cartel de cerrado, contaba con algunas mesas ocupadas por clientes. Desde el negocio han preferido mantenerse hoy al margen y no ofrecer ninguna declaración a los medios de comunicación.

La víctima, que fue trasladada al Hospital Regional «Carlos Haya» de Málaga falleció esta madrugada por las graves heridas que le causó el agresor. El encapuchado le propino dos disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen.