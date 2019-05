ATRACCIONES El tobogán más grande de Europa se estrena con moratones y quemaduras en Estepona El Ayuntamiento lo ha clausurado para revisar la seguridad, después de los descensos accidentados de varios vecinos

La ampliación del Parque de los Niños en Estepona tenía un atractivo fundamental: la construcción del tobogán urbano más grande Europa. Se prometían 38 metros de diversión en un descenso para valientes. Finalmente, fue inaugurado este jueves sin la repercusión que se esperaban. Lejos de ser un espacio de diversión, se ha destapado como un lugar peligroso, donde algunos usuarios han acabado con magulladuras, moratones, raspones y quemaduras.

En los videos de los primeros valientes, se ve a una familia que baja con cautela y detrás aparece una señora con vestido azul, va a gran velocidad, lleva la falda por la cintura y su ropa interior a la vista es la única tela que evita la abrasiva fricción del metal sobre el trasero. El móvil lo lleva en la mano para grabar un descenso que no era como esperaba. Al acabar se lleva un buen culetazo sobre la arena, que le deja las marcas en el trasero.

Una de las usuarias accidentadas narraba en Twitter su experiencia: «El tobogán de Estepona es una mierda, visto y comprobado. Me he tirado y me hice daño por todos lados, volé dos metros y los policías se empezaron a reír». La misma usuaria proseguía mostrando unas fotos de sus codos escalabrados y avisaba: «No pongo foto de mi culo, pero está peor».

Las quejas se han acumulado y los vecinos avisaron de que la atracción, que une dos calles del municipio, era un peligro para los que la usaran. Tal ha sido el revuelo formado que el propio Ayuntamiento ha tenido que tomar cartas en el asunto. En menos de 24 horas desde su inauguración lo ha precintado. El Consistorio ha ordenado una revisión complementaria del tobogán a la empresa instaladora del mismo, cuya seguridad y homologación habían sido certificadas por la empresa especialista instaladoras del mismo.

Estepona resalta que hay colocadas indicaciones de cómo se debe usar el tobogán de forma adecuada para no tener riesgos. Entre ellas, las de prohibido deslizarse tumbado, obligatorio hacerlo sentado y con los brazos recogidos o no usar la instalación, si está siendo utilizada por otra persona.

El Consistorio avisa de que la imagen difundida ampliamente por redes sociales corresponde a «un hecho aislado», ya que más de un millar de usuarios probaron el jueves estas infraestructuras haciendo un uso adecuado de la misma y sin ninguna incidencia. «Si bien, el Consistorio ante esta situación ha solicitado esta nueva revisión, para reforzar el convencimiento sobre las máximas garantías del uso del mismo», explica el Ayuntamiento en un comunicado.