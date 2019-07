Política Torremolinos da 1.000 euros más al mes a la exedil de Vox que votó al alcalde del PSOE Lucía Cuín tendrá una asignación económica, pese a ser concejala no adscrita y lo suma a los 46.500 euros al año que cobrará como liberada en la oposición

J.J. Madueño @JJMadueno Torremolinos Actualizado: 02/07/2019 07:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El alcalde de Torremolinos premiará el apoyo de la exedil de Vox con un sueldo

El alcalde de Torremolinos sigue con la política de gratificaciones a aquellos que hicieron posible su investidura. La última propuesta hecha a los grupos políticos sobre el reparto de asignaciones económicas lleva una dieta de 1.000 euros al mes para Lucia Cuín, la ex de Vox que tomó posesión como no adscrita y votó al PSOE para la Alcaldía del municipio. «A los concejales no adscritos les serán compensados los gastos que deriven del ejercicio de su labor de concejal hasta un máximo de 1.000 euros», reza el punto de la propuesta hecha por el socialista José Ortiz para el pleno del jueves.

Este posible acuerdo va encaminado a compensar a la única edil no adscrita del municipio, que es Lucía Cuín. Esta concejala fue la segunda en la candidatura de Vox en Torremolinos. Salió elegida tras los comicios del 26 de mayo, pero poco después de recoger su acta fue expulsada del partido. Siendo edil electa por Vox acudió a la fiesta del Orgullo Gay, todo un emblema de la ciudad. Su posado con la bandera LGTBI hizo que el propio partido la desterrara de sus filas.

Sin embargo, no renunció a su acta, puesto que es personal e intransferible, y pasó a ser no adscrita. Desde ese escaño votó a favor de José Ortiz. Apoyo que le granjeó la mayoría necesaria para poder revalidar la Alcaldía el pasado 15 de junio. Y desde entonces el regidor socialista la está premiando. Esta dieta mensual es parte de las gratificaciones que el PSOE ha propuesto para ella.

La primera fue otorgarle un sueldo de 46.500 euros anuales para los próximos cuatro años. Como adelantó ABC, el alcalde propuso en una junta de portavoces que Cuín tuviera una dedicación parcial del 75 por ciento para ejercer su labor de concejala en la oposición, ya que no entrará en el gobierno.

En Vox no cobraría

Remuneraciones que no tendría de seguir en Vox. El partido renunció por escrito a los sueldos municipales que le correspondieran y su portavoz señaló que los ediles elegidos bajo las siglas de su formación sólo percibirían la asistencia a plenos, comisiones y consejos de administración. Ninguno tendría un sueldo municipal.

Cuín tampoco tendría 1.000 euros mensuales para gastar, ya que el partido sería el que efectuaría el reparto de los 800 euros de asignación para gastos de grupo y de los 300 que le pertenecerían por concejal. A eso sumarían algo más de 4.000 para contrataciones de personal en los grupos municipales, pero de los que tampoco dispondría y que estarían sujetos a criterios de la formación.