INCENDIO DE ESTEPONA Los vecinos desalojados de Estepona: «El cielo era rojo, solo se veían las llamas y el viento quemaba» Más de 2.000 personas regresaron entre le martes y el miércoles a sus casas, después de tener que ser desalojadas por precaución ante la cercanía el fuego

J.J. Madueño @JJMadueno Estepona Actualizado: 22/08/2019 07:23h

Paseando a su perro por la parte alta de la urbanización Forest Hills estaba el miércoles por la mañana Carl King, un británico jubilado que se retiró a esta parte de Estepona a vivir tranquilo cerca de la naturaleza y que tuvo que salir corriendo ante la amenaza de acabar quemados. «El fuego estaba por toda la montaña. Se veía cerca y nos dijeron que no teníamos que ir. He vuelto esta mañana», recuerda este vecino. Más de 2.000 personas tuvieron que salir de sus domicilios el lunes por la noche, sin saber cuándo iban a regresar y si sus casas volverían a estar allí.

Se decretó la evacuación de toda la zona por precaución. «Daba mucho miedo. El cielo era todo rojo, sólo se veían las llamas y el viento te quemaba, no era como el calor de sol», asegura Ángela Cárdenas, otra de las vecinas que tuvo que salir con lo puesto aquella noche. «Hacía un calor insoportable. No parábamos de sudar y solo veíamos las llamas, porque aquí no había humo, sólo fuego. El cielo era fuego», explica Cárdenas.

Ante ese panorama, Protección Civil, Bomberos y Policía despejaron la zona y cortaron todos los accesos. Los vecinos recuerdan la columna de coches abandonado la urbanización o cómo se llamaban unos a otros para ver dónde ir. Unas 400 casas fueron desalojadas antes de la media noche del lunes, las autoridades insistían a los habitantes en que debían marcharse porque el fuego podía llegar hasta ellos, como relata María Ángeles Carrión, que regenta una tienda de comestibles en la rotonda de acceso.

Las llamas sobre las montañas de Estepona - ABC

La mujer recuerda como al principio el fuego era pequeño, «pero se descontroló». «Comenzó a arder toda la montaña. Sobre las 16.30 horas no creía que nos tuviéramos que ir», afirma Carrión, que narra como la columna de coches bajaba hacia la playa y cómo los voluntarios de Protección Civil llegaron a por agua a la tienda avisando del peligro. «La Policía nos decía que nos lleváramos los coches, que no se quedaran aquí por si llegaba el fuego», afirma la dueña de la tienda.

Una de las clientas en esta tienda es Alicia Galea, que tiene dos hijos y había bajado a comprar a Estepona esa tarde. «No pude subir. Me cortaron abajo y dijeron que estaban desalojando las urbanizaciones. Nos quedamos allí sin saber qué pasaba», señala Galea. «Creía que lo habíamos perdido todo, porque desde abajo las llamas parecía que estaban aquí mismo. Me dejé las ventanas abiertas, la perra en casa y algunas luces encendidas. Hemos estado 40 horas esperando para poder subir», afirma esta mujer, a la que otros vecinos llamaban con insistencia a la puerta creyendo que estaba dentro dormida con los niños. Sin embargo, estaba en La Cabaña, una de las zonas donde se refugiaron los evacuados.

Sólo 144 hicieron uso de las instalaciones del polideportivo El Carmen que habilitó el Consistorio. La mayoría se quedó en la playa o se fue a zonas cercanas a esperar para volver a casa. «Es que no nos esperábamos que fuera tan largo. Pensamos que a las pocas horas íbamos a regresar. Dormimos en el coche en la playa con intención de volver por la mañana», señala Ángela Cárdenas. En otros casos buscaron refugio en conocidos y amigos. Carl King se marchó a casa de su hija, que también vive en Estepona. Allí permaneció hasta ayer por la mañana. No regresó hasta que el fuego estuvo estabilizado. El incendio ha estado activo dos noches y ha consumido más de 300 hectáreas de monte, pero sin llegar finalmente a las viviendas.

La orden de regreso de la mayoría de los vecinos la dio el martes por la noche el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En Forest Hills y Las Alberdinas se podía regresar en condiciones de seguridad. Así que tanto la Junta de Andalucía, como el Ayuntamiento de Estepona, dispusieron todo para que estos evacuados, que eran el volumen mayor de los desplazados, pudieran regresar cuanto antes.

Los accesos a Forest Hills se abrieron el martes por la noche - J.J.M.

Sin embargo, no se podía volver a los diseminados más cercanos al río Padrón. El fuego no estaba estabilizado y era peligroso en esa parte. A las 7.00 horas del miércoles se inició la fase de control del incendio y se rebajaron los niveles de alerta. Es cuando se abrió el regreso definitivo de todos los vecinos. Cuatro medios aéreos y las brigadas del Infoca se quedaron para terminar de extinguir, labor que aún le llevará varios días.

Las primeras llamadas al 112 se registraron sobre las 11.00 horas del mismo lunes. Es cuando comenzó una lucha sin cuartel que se encontró el primer día el problema del calor y el viento, que no favorecía las laboras de extinción. El segundo día el clima mejoró y subió la humedad, pero el tendido eléctrico de alta tensión volvió a ser una zancadilla en el camino. Hubo que cortar tres líneas para poder hacer las descargas de los 22 medios aéreos con seguridad. Desde la 12.00 horas del martes hasta las 19.00 horas, desde el cielo y la tierra con 200 bomberos forestales, llegados desde toda Andalucía, y los efectivos del Consorcio Provincial se consiguió cercar las zonas más calientes. En la segunda noche se trabajó para estabilizar el incendio y pasar a la fase de control. Quedan varios días de trabajos en las montañas, pero el susto ya ha pasado.

Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción 2 de Estepona acordaba el miércoles la puesta en libertad provisional del presunto causante del fuego. Está investigado por un delito de incendio provocado por imprudencia. El hombre tenía alquilada una parcela con una vivienda de campo en la zona de Peñas Blancas, cerca del río Padrón. Allí vio que el enjambre de abejas se había asentado y trató de ahuyentarlo con fuego. Vertió un bidón de gasolina y lo prendió, para que horas después la sierra estuviera ardiendo sin remedio. Fue detenido el mismo lunes, tras detectarse el origen del fuego en la vivienda que tenía arrendada y ver que todos los indicios le apuntaban.