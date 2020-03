Crisis Las 22 peticiones de la Junta de Andalucía a Pedro Sánchez para ganar la batalla al coronavirus Moreno ha propuesto relajar el déficit, medidas de apoyo a sectores productivos y cerrar fronteras

«Mucha paciencia». Fueron las últimas palabras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dirigió ayer a los andaluces en una declaración institucional en el Palacio de San Telmo para explicar las medidas que había planteado al jefe del Gobierno con el objetivo de combatir la crisis desatada por el coronavirus y «minimizar» sus consecuencias sanitarias y económicas. A los pocos minutos de acabar la reunión telemática de cuatro horas que mantuvo Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos para abordar la evolución de la pandemia, Moreno hizo una comparecencia retransmitida a través de Canal Sur Televisión.

Sus primeras palabras fueron para asegurarle un apoyo sin fisuras a Sánchez: «Estaremos al lado del Gobierno de España en esta materia. Así se lo he dejado claro delante de todos los presidentes autonómicos: Andalucía está con el Gobierno de España». Ante una situación tan difícil, abogó por la «unidad de acción» como contrapunto a las críticas que está recibiendo desde Cataluña y el País Vasco.

Sentadas estas bases, el mandatario andaluz propuso elaborar un «plan de frontera ante la probable necesidad» de que España tenga que adoptar «medidas de control sanitario en nuestros puestos fronterizos o incluso decretar el cierre de los mismos». Fue incluso más lejos. El presidente andaluz puso sobre la mesa el cierre de fronteras en España. Éstas son las 22 peticiones que Moreno hizo a Sánchez para ganar la batalla al coronavirus:

1. Flexibilización de la regla de gasto. Si no cambia la regla de gasto la Junta no puede ampliar nuestras capacidades económicas para hacer frente a gastos en esta crisis. Debería considerarse que los gastos públicos vinculados a esta crisis no computasen a efectos de déficit, reclamó Moreno.

2. Flexibilización del objetivo de déficit por previsión de caída de ingresos como consecuencia de la caída de actividad y consumo.

3. Bajada de tipos impositivos directamente vinculados a la actividad productiva.

4. Moratoria del Impuesto de Sociedades

5. Bonificaciones y/o reducciones cuotas Seguridad Social

6. Módulos IRPF para agricultores

7. Acciones específicas de mantenimiento del empleo temporal.

8. Programa nueva línea de crédito Reindu (Industria).

9. Regulación de los ERE. Para determinar y aclarar cobertura de los trabajadores en estos casos

10. Información decisiones sobre fondos y ayudas europeas, y participación de las comunidades autónomas en las decisiones de reparto que se vayan a adoptar.

11. Petición a Europa de ampliación de plazos para inspecciones de las ayudas de la Política Agraria Común de FEAGA, tienen que salir a campo.

12. Instrucciones claras sobre cancelaciones en materia del sector turístico

13. Aplazamiento de pruebas de acceso a la Universidad. (Selectividad)

14. Control contingente en los Puestos de Inspección Fronteriza

15. Declaración de carácter inhábil de 15 días naturales mes de marzo de todos los procedimientos administrativos

16. Refuerzo de medios 112 y atención de emergencias sanitarias.

17. Traslado y control de residuos transfronterizos.

18. Ampliación de la tasa de reposición de efectivos en la administración

19. Que el gasto necesario para garantizar la atención sanitaria y la seguridad de la población derivada de esta crisis extraordinaria no compute a efectos de déficit público.

20. Coordinación con las comunidades autónomas de la exportación de los productos agroalimentarios.

21. Atender el previsible descenso de donaciones de sangre. Apoyo y refuerzo de las donaciones.

22. Elaboración de un plan de fronteras ante la probable necesidad de tener que adoptar medidas de control sanitario en nuestros puestos fronterizos o incluso decretar el cierre de los mismos.