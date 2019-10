Parlamento de Andalucía Vox abre la caja de Pandora en Andalucía: pide que no se suba el sueldo de los diputados El PP lo considera «pura demagogia», Adelante «que estamos en campaña» y el PSOE ni lo considera. Cs dice que lo estudiará

El grupo parlamentario de Vox ha abierto este miércoles la caja de los truenos en el Parlamento de Andalucía presentando una moción para que el Presupuesto de la Junta para 2020 no incluya una subida del 2% en el salario de los diputados y se congelen sus nóminas.

Esta subida afecta a todos los funcionarios de la Cámara andaluza y que, según el reglamento del Parlamento, también se aplica a los diputados.

El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha defendido que su propuesta es «una cuestión de coherencia. Si estamos defendiendo que haya una administración responsable y que los gastos se vayan justificando y constriñiendo es algo que hay que llevar a efecto para reducir el gasto político».

Sin embargo, el resto de los grupos políticos no comparte su opinión. Desde el PP, José Antonio Nieto ha negado su apoyo a esta iniciativa ya que considera que es «demagogia». «No creo que en este momento, a no ser que se quiera entrar en demagogia, haya argumentos para que a los diputados no se les suba según el IPC o el índice que se quiera». .

Desde Adelante Andalucía, su portavoz adjunta, Ángela Aguilera, ha restado credibilidad a esta propuesta y ha recordado que su formación se opuso a la última subida salarial que se aprobó el pasado 30 de enero en la Mesa de la Cámara autonómica «por la gatera y amparándose en la subida a la plantilla del Parlamento». «¿Ahora Vox le va a dar el prurito ético?. Estamos en campaña electoral».

El portavoz del PSOE, José Fiscal, se ha negado si quiera a valorar la propuesta, «la extrema derecha defiende un día una cosa, y al siguiente otra así que no hay más consideración. Ni lo valoro».

Sin embargo, Ciudadanos sí que se ha mostrado dispuesto a analizar esta iniciativa de Vox. Su portavoz, Sergio Romero, ha dicho que se siente «bien remunerado pero si por la ley hay que subir un porcentaje, pues habrá que aceptarlo. De todas maneras, estudiaremos la propuesta».