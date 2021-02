Notarías de pueblo «Mi abuelo firmó la compra en una servilleta, ¿me puede arreglar los papeles?» Los notarios de los pueblos pequeños vertebran zonas donde no existe ni una oficina de Correos ni bancaria

Romualdo Maestre Sevilla Actualizado: 14/02/2021 08:23h

La frase del título no está elegida al azar, son miles de casos como éste de compraventas privadas, que en su momento no se elevaron a público en los pueblos del interior de Andalucía. Aunque parezca mentira, no hace mucho tiempo, un apretón de manos o una firma en la servilleta de papel del bar eran más que suficientes entre caballeros. Allí donde no hay una oficina bancaria o ni siquiera de Correos, puede haber un notario leyendo un testamento o liquidando impuestos de sus clientes con la administración. Vertebran de alguna manera la Andalucía deshabitada o en peligro de estarlo. Son el último eslabón de un Estado que les ha capacitado para ejercer tareas públicas como un divorcio sin