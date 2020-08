Acusaciones de robo y redes sociales: así mataron en diferido a Adelante Andalucía IU acusa a Anticapitalistas de «secuestrar» las redes sociales de Adelante y los de Teresa Rodríguez señalan a Toni Valero por «llevarse dinero»

«Ese compa ya está muerto/ nomás no le han avisado» cantaba el grupo de narcocorridos mexicano los Cuates de Sinaloa en la serie Breaking Bad. Hablaban de un traficante sobre el que sus contrincantes ya habían decidido su futuro. Todos sabían que tras esa sentencia del cartel de la droga, vivía de prestado. Que le llegase la bala era cuestión de tiempo.

Lo mismo ocurre en estos días con la coalición de izquierdas Adelante Andalucía. El partido formado por Izquierda Unida, Podemos, Anticapitalistas y otros grupos andalucistas está ahora mismo más muerto que vivo. Pero ninguno de los componentes del partido se atreve a decirlo. O, al menos, a reconocer la autoría de los disparos.

El último tiro a Adelante llegó ayer por la mañana, cuando Izquierda Unida lanzó un comunicado acusando a los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez de haber secuestrado las redes sociales de Adelante.

Aseguraban los de Toni Valero, coordinador general de IU en Andalucía que, tras la última reunión que tuvo el partido de coalición, el equipo de Rodríguez, a traición, aprovechó para cambiar las claves de Twitter, Facebook y demás plataformas, dejando mudos a IU en el espacio público en Internet, muy importante para la formación.

La respuesta desde el entorno de Teresa Rodríguez fue otro disparo. Acusaron a IU de llevarse dinero de las cuentas comunes que tiene Adelante Andalucía en las diputaciones de Huelva y Málaga. Al paso de esa cuestión salió Toni Valero, quien aseguró que ese dinero es de la confluencia de izquierdas y se reparte en base a cuerdos previos a la llegada de Anticapitalistas a Adelante.

Acuerdos que, abundó, solo atañen a Podemos y a IU, quienes firmaron esos pactos economicos. Y, como Teresa Rodríguez abandonó Podemos, ya no es un dinero que ella pueda gestionar. No es lo que piensan desde Anticapitalistas, que aseguran que Valero no tiene derecho a tocar esos fondos sin hablar con ellos.

Es precisamente en esa retirada de dinero de IU donde justifican el «secuestro» de las redes sociales en Anticapitalistas. Explican que, ante la unilateralidad de los de Valero, se adelantaron a posibles movimientos parecidos en su comunicación web. Un «ataque preventivo» que supone otro tiro más en el cuerpo ya maltrecho de Adelante Andalucía.

Porque, de fondo, lo que hay en juego es el control de una marca política asentada y, además, los golosos fondos que lleva aparejado el partido.

Registro del partido

Los primeros disparos en este tiroteo fueron con silenciador. No se escucharon, pero ahí estaban. El registro del partido, acusan desde IU, lo hicieron varias personas de Podemos que luego abandonaron la formación morada y se fueron a Anticapitalistas. La marca política, pues, ya es de Teresa Rodríguez, algo que sentó muy mal en IU y que han querido solucionar desde entonces sin éxito.

Ahora, las redes sociales también las controla Anticapitalistas. El dinero por ahora no, y de ahí el último rifirrafe.

«Estos pasos conducen al precipio», adviritó ayer Valero en referencia al cruce de acusaciones de robo. Y lo curioso es que, al único sitio que parecen ir de la mano desde hace meses las formaciones que componen Adelante es justamente al precipicio. Aunque ahora, ya al borde mismo, ninguno quiere saltar y ambos amagan con empujar al otro. Pese a que Podemos, IU y Anticapitalistas aseguraron ayer que quieren arreglar la situación, Adelante Andalucía es ahora mismo el muerto que aún se mueve porque no le han avisado.