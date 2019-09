Andalucía descarta ajustes si no llegan los 1.350 millones de financiación que le adeuda el Estado El presidente Moreno lamenta que el Gobierno lleve a las Comunidades al déficit y espera paliar la situación con más gestión y menos gasto superfluo

S.A. Madrid Actualizado: 09/09/2019 14:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que su gobierno no aplicará ningún ajuste este ejercicio si no recibe la parte de financiación autonómica que adeuda el Gobierno a todas las autonomías y ha asegurado que se buscará gasto «superfluo» que reducir y mejorar la gestión. Moreno ha acusado al Ministerio de Hacienda de empujar a las Comunidades al déficit, algo «inaudito».

En un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, Moreno ha subrayado que la Junta espera recibir 1.350 millones de euros del sistema de financiación, la parte de las entregas a cuenta que retiene Hacienda a Andalucía al estar los Presupuestos de 2018 prorrogados y el Ejecutivo en funciones.

Ha explicado que la Junta en vez de seguir la senda del déficit y los recortes optará por gestionar mejor. El presidente de la Junta lamentó que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, no le atienda y tenga los problemas de Andalucía «encerrados en un cajón» de La Moncloa, donde dijo que guarda la carta que le ha enviado exigiendo, entre otras cosas, los 1.350 millones de euros que «corresponden» a la comunidad, entre otros temas como el pacto del agua o la influencia del Brexit. No obstate, aseguró que por su parte hay una «firme voluntad de diálogo» y que no renuncia a tener una relación «fluida, leal y sincera» con el Gobierno de la nación.

Moreno recordó que también ha reclamado a Sánchez que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera como cauce de debate y soluciones al «grave problema» del bloqueo de la financiación, ya que «la deuda que mantiene con las comunidades en el marco del sistema de financiación pone en riesgo servicios públicos esenciales para los andaluces».

Moreno ha defendido la marcha de la economía andaluza y la «confianza» que según ha dicho está generando el nuevo Gobierno de la Junta, que él lidera en coalición con Ciudadanos y apoyo parlamentario de Vox. El presidente andaluz ha alabado a su socio de gobierno y también a agradecido la colaboración a la formación de Santiago Abascal.

Sobre la buena marcha de la economía, ha asegurado que la Junta va a revisar al alza el crecimiento este fin de año, que se situará por encima del 2 por ciento pero no ha precisado la cifra. «Nuestros principales clientes están constipados, Italia, Francia y Alemania, y el Reino Unido está con neumonía, y eso se nota. Pero hay un corriente positiva como región refugio que nos empuja la economía».