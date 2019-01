Entrevista con Juanma Moreno «Andalucía va a ser ejemplo en España de la regeneración ética y democrática» El futuro presidente de la Junta prepara su discurso de investidura en un retiro del entorno de Doñana

JUAN J. BORRERO

SEVILLA Actualizado: 13/01/2019 08:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía prepara, aislado entre acebuches del entorno de Doñana, su discurso de investidura. Juanma Moreno —así quiere que le sigan llamando— es consciente de la dificultad de su cita con la historia al frente de un gobierno de coalición en minoría con Cs, pero apuesta todo al diálogo con todas las fuerzas políticas, empezando por Vox, clave en sus aspiraciones y excusa de la izquierda para intentar bloquear un cambio trascendental no solo para Andalucía sino para la alterada política española.

–¿Tiene colocado el espejo en el que mirarse cada mañana para recordarse que es presidente con solo 26 diputados del PP en la Cámara andaluza?

–Tengo los pies en la tierra. Soy consciente de las enormes dificultades que entraña afrontar un gobierno que está en minoría, frente a una izquierda peleona que va a bloquear y a trasladar excitación a la calle contra el Gobierno. Pero frente a eso tenemos equipo, proyecto y una enorme dosis de ilusión y ganas, por lo que estoy convencido de que lo vamos a hacer bien.

–¿Ha tomado conciencia de que va a ser el político del PP con más poder territorial?

–Andalucía es una comunidad importantísima, donde más españoles vivimos. Presidirla no solo es un honor y el sueño de mi vida, sino una gran responsabilidad hacia los andaluces y hacia mi partido y ambas las voy a ejercer con mucha proporcionalidad, sentido de Estado y lealtad.

–Ha quitado a Susana Díaz la presidencia y la interlocución institucional de la España que cuestiona el modelo de país que procuran los socios de Pedro Sánchez. ¿Asume el papel?

–Andalucía tiene que jugar un papel todavía más destacado. Debe ser un contrapeso para que no haya ningún tipo de cesión y de chantaje al Gobierno de España. Desde Andalucía no vamos a permitir, y lo digo con absoluta claridad, que ningún español tenga más derechos, más ventajas y más beneficios que otros. Vamos a reclamar la igualdad de derechos y oportunidades. Vamos a ser contundentes contra esa política permanente de cesión por parte del presidente del Gobierno hacia los independentistas catalanes.

–De momento, el cambio andaluz ha conseguido que en este país se deje de hablar solo del problema catalán

–Cataluña se ha convertido en el gran problema de convivencia de los españoles. Especialmente desde que el gobierno de Rodríguez Zapatero alimentó a partir de cesiones a los independentistas esas ansias de creerse de que esa independencia era posible y que se ha acrecentado con este Gobierno de Pedro Sánchez, débil y errático en materia territorial.

–¿Cómo se reivindica el papel de Andalucía ante ese Gobierno?

–Andalucía tiene que hacer valer su enorme potencial, su peso poblacional, su dimensión histórica dentro de la realidad española y hacer valer esa esencia de la manera de ser español. Lo que no puede pasar es lo que ha pasado durante estos meses en los que la presidenta saliente ha estado callada para evitar conflictos internos con el PSOE y su presidente. Un silencio cómplice. Yo no voy a actuar de esa manera. Voy a ser claro, contundente, reclamando el respeto a Andalucía pero sobre todo la identidad territorial de los españoles, para que no haya nunca españoles de primera y de segunda. Esa política de apaciguamiento y cesión, para mantenerse en el sillón a cualquier precio que proyecta el señor Sánchez, es claramente negativa y perjudicial, no solo para los catalanes sino para el conjunto de los españoles.

–¿Es consciente de que los andaluces no han votado a Juanma Moreno sino al cambio?

–Soy consciente. Juanma Moreno y el PP y otras fuerzas políticas somos un instrumento de cambio. Los andaluces de manera mayoritaria han dicho que quieren un cambio frente al monopolio del PSOE. Unos votando al PP para que lidere el centro derecha, otros a Cs, otros a Vox y otros desde la izquierda quedándose en casa, manifestando así su rechazo al gobierno saliente y pidiendo un cambio. Yo me he encontrado estos días a vecinos que me han confesado que siendo votante socialista de tradición de izquierda no han votado porque querían el cambio. Por tanto, lo que debemos saber interpretar todos con responsabilidad es que lo que quiere Andalucía es el cambio y lo quiere de forma inmediata.

–¿Cómo piensa ejercer ese poder durante los primeros meses del mandato para que los andaluces estén orgullosos de ese cambio?

–Pues primero no traicionando esa ilusión. Ninguna de las fuerzas políticas que van a facilitar el gobierno del cambio tenemos derecho a limitar o a distorsionar esta ocasión. Los tiempos del tacticismo político electoral han pasado. Ahora hay que ver con luces largas el interés general de Andalucía y España y esto significa hacer grandes reformas. Voy a ser profundamente radical en las reformas que tenemos que hacer en Andalucía, interpretando los deseos de los andaluces.

–Su partido habla de un «cambio tranquilo». ¿Es sinónimo de pausado?

–Nosotros vamos a tener la determinación y la firme voluntad de hacer grandes reformas en el ámbito económico, social, institucional y de regeneración. Y eso se va a notar desde el minuto uno. Este es el gobierno del cambio pero también el del diálogo con todas las fuerzas políticas, sin cordones sanitarios ni limitaciones.

–¿Cómo se diseña en menos de un mes la transformación inmediata de una estructura administrativa creada y modelada por el PSOE durante casi 40 años como es la de la Junta de Andalucía?

–Con mucha voluntad. Ayudado por personas que conocen la Administración. Vamos a hacer una auditoría integral de la Junta de Andalucía para conocer la situación de las cuentas públicas, qué organismos no cumple su función y dónde ha habido procedimientos irregulares o corruptelas. Una vez tengamos un diagnóstico certero y riguroso vamos tomar decisiones

–¿Se enterarán los andaluces de todo lo que encuentren?

–Sí, tenemos el firme propósito de que los andaluces sepan la verdad para que jamás vuelva a pasar lo que ha pasado en Andalucía, con la Faffe, los ERE, con los cursos de formación... para que jamás, gobierne quien gobierne, tenga la tentación de utilizar procedimientos irregulares para beneficiarse electoralmente o económicamente. El paquete de reformas en materia de regeneración va a ser tan ambicioso que Andalucía va a ser el espejo donde se van a mirar otras comunidades autónomas como referencia de regeneración ética y democrática.

–¿Juanma Moreno y Juan Marín podrán superar la presión y preservar a su Gobierno de las urgencias políticas de sus partidos?

–Somos dos fuerzas políticas diferentes, pero nos comprometemos desde el día de la investidura con Andalucía y los andaluces.

–Albert Rivera, el día después del pacto, dijo que el acuerdo de PP y Vox era papel mojado. ¿Le preocupa que la estabilidad de su gobierno dependa de qué humor se levante Macron en el Elíseo?

–(Sonríe). No me preocupa. La decisión que ha tomado Cs de no tener relación con Vox es una decisión soberana. Al PP le corresponde ser el puente entre ciudadanos y Vox y lo que vamos a hacer es que ese puente funcione para que los proyectos salgan adelante.

–¿Lamentará su gobierno durante la legislatura esa falta de empatía de Cs con Vox?

–Todos tenemos que tener voluntad de acuerdo, y actitud positiva para alcanzar mayoría parlamentaria. Espero que la actitud de diálogo que quiero impregnar en mi gobierno se note y al final podamos alcanzar muchos acuerdos, incluido el de aprobar el presupuesto que es un objetivo fundamental e irrenunciable.

–¿Cs negociará a su izquierda y a usted le tocará convencer a Vox?

–Yo como presidente tengo la obligación de dialogar con todas las fuerzas políticas. Parece que la mayoría parlamentaria se podrá sustentar en esos doce escaños de Vox. Y no es sumisión. Hay cosas de Vox que no vamos a aceptar y cosas del PP que Vox no aceptará. Hay muchas coincidencias entre Ciudadanos y Vox y nosotros vamos a ser el nexo de esa coincidencia.