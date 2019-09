Andalucía encabeza la rebelión de las comunidades por los fondos del Estado Juanma Moreno ha iniciado un frente junto a Feijóo para plantear una estrategia conjunta sobre la financiación autonómica

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, está dispuesto a que Andalucía lidere la rebelión contra el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de los fondos que la comunidad recibe del Estado en el sistema de financiación autonómica. Una estrategia de confrontación que ya utilizara en su momento Susana Díaz contra Rajoy y que ahora Moreno recupera. Además, el presidente andaluz está recabando apoyos entre otras comunidades gobernadas por el PP con el fin de hacer un frente común ante el Ejecutivo socialista.

Su primer contacto ha sido con el presidente de Galicia Alberto Núñez Feijóo, un peso pesado en el PP que ha unido sus fuerzas a Moreno «para ver qué podemos plantear», según desveló el propio líder andaluz en una entrevista con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio.

En este contexto, el presidente andaluz ha exigido al Gobierno central la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de negociación entre el Ejecutivo nacional y las comunidades autónomas. Los socialistas siempre han defendido que este era el instrumento para debatir sobre el actual sistema de financiación autonómica que no satisface a nadie y que todos los partidos y las instituciones quieren reformar ya que se basa en criterios de reparto que ahora se consideran injustos. Y eso que la última reforma es del año 2009 con Zapatero en el Gobierno de España.

Moreno quiere que en ese foro se aborde la deuda de 1.350 millones de euros que, según los cálculos del consejero de Hacienda, debe el Ejecutivo a Andalucía entre las entregas a cuenta y el dinero del IVA que debería haber llegado a las arcas públicas regionales. «El Gobierno dice que no nos da ese dinero, y que si queremos que nos lo de, tenemos que abstenernos para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Un chantaje en toda regla que no vamos a aceptar», explicaba el presidente andaluz.

El Ministerio de Hacienda argumenta que hay un informe de la Abogacía del Estado que expone que al estar en funciones, no puede hacer entregas a cuenta de la financiación autónomica ya que dicho asunto excede el despacho ordinario de los asuntos públicos, un argumento que el consejero andaluz Juan Bravo trata de desmontar con argumentos legales.

Carta a Montero

Así, Juan Bravo envió en la tarde de ayer una carta a la ministra María Jesús Montero en la que explica que el Gobierno está obligado a entregar estos fondos a Andalucía ya que así se comunicó oficialmente el 31 de julio de 2018 y se informó el 30 de abril de este año, con el Gobierno ya en funciones, a la Unión Europea, por lo que las comunidades han elaborado sus presupuestos contando con estas entregas a cuenta.

El consejero de Hacienda expone en su carta, además, que el menoscabo de los 1.350 millones de euros implican «un riesgo serio para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y, lo que es más importante, puede poner en riesgo las políticas sociales que se prestan por parte de la comunidad».

La presión del Gobierno andaluz al respecto de los fondos del Estado se ejercía también ayer desde la vicepresidencia de la Junta. Juan Marín pedía la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para aclarar las entregas de fondos a las comunidades. «No hemos pedido a Montero nada que no sea nuestro», explicaba Marín quien defiende un modelo diferente para el reparto de los fondos públicos entre las autonomías.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, volvió a insistir ayer en que un Gobierno en funciones tiene «muy limitada» su actividad, aunque, en declaraciones en COPE al programa de Carlos Herrera admitió que es necesario que se pueda «desbloquear» esta situación porque a finales de año puede haber problemas de tesorería.

En la misma línea, el ministro Luis Planas, de visita en Málaga, insistía en la necesidad de que haya un Gobierno estable para abordar este asunto vinculándolo directamente a una abstención del PP para investir a Pedro Sánchez. «Lo que no puede ser es que no se preste ayuda para que ese Ejecutivo pueda comenzar a andar y, al mismo tiempo se formulen quejas porque no se pueden formular tales entregas a cuenta».

Apoyo a medias del PSOE

El PSOE andaluz está en este asunto en una situación más que incómoda. La propia Susana Díaz lideró las quejas contra este sistema de financiación por lo que su partido ayer trató de nadar y guardar la ropa defendiendo la deuda del Estado con Andalucía pero sin molestar a Pedro Sánchez, con quien ahora mantienen una relación dulce. El portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, aseguraba ayer que estarán «al lado del Gobierno andaluz defendiendo una mejor financiación para nuestra comunidad», si bien afirmó que se reclama este dinero precisamente ahora «porque es una cortina de humo para tapar la crisis de la listeriosis».

El PSOE andaluz no apoya la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que reclama el presidente Juanma Moreno, «no es el momento estando el Gobierno central en funciones», si bien no se opondrán a que se celebre este foro, tantas veces exigido por la propia María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda.

Podemos Andalucía se situaba ayer en la equidistancia. Por un lado apoya la reclamación de la Junta sobre los 1.350 millones de euros que corresponden a las entregas a cuenta, si bien censura que tanto el PPcomo el PSOE lo utilicen como «postureo».