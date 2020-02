Andalucía La Junta irá a los tribunales contra el Gobierno central a reclamar el IVA «ante el festín catalán» El consejero de la Presidencia asegura que al resto de las comunidades «nos dan las migajas»

El consejero de la Presidencia lo ha dejado muy claro, «no vamos a permitir que nos obliguen a pedir un préstamo a los bancos porque no nos dan el dinero del IVA. Que no». Así se ha pronunciado Elías Bendodo tras anunciar que el Gobierno andaluz ya tiene en sus manos el informe jurídico preceptivo para llevar al Gobierno de la nación a los tribunales por el impago del IVA pendiente de 2017 y que asciende a 537 millones de euros.

«Vemos el festín catalán de 4.000 millones de euros entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Cataluña, Quim Torra, mientras para el resto de comunidades autónomas sólo nos quedan las migajas».

«Le decimos alto y claro que no aceptamos esas medidas paliativas. No aceptamos la propuesta de aumentar el déficit en dos deudas para endeudarnos más, a cambio de que el Gobierno central no pague lo que ».

Elías Bendodo ha criticado que el presidente del Gobierno español se haya puesto «de rodillas ante un presidente autonómico, inhabilitado por Junta Electoral y al que el Parlamento catalán ha quitado el escaño, y cuya principal razón de ser es romper la unidad» de España.

El consejero de la Presidencia ha desgranado los agravios que, a su juicio, recoge la llamada «agenda del reencuentro» que ambos presidentes abordaron en la reunión y que contiene 44 medidas para Cataluña que se han cifrado en 4.000 millones de euros. «Se habla de inversión ferroviaria, nosotros también queremos esa mejora, ya que nos merecemos que el Gobierno central acabe el tramo Algeciras-Bobadilla y la variante oeste de Córdoba».

En cuanto al impulso a las infraestructuras portuarias de Cataluña que se recoge también en el documento, Bendodo ha indicado que Andalucía también reclama una mejora de la inversión del Gobierno central en los puertos andaluces, como el de Algeciras, uno de lo más importantes de Europa.

Asimismo, respecto a la referencia que se hace en el documento a la reforma del sistema de financiación, ha indicado que Andalucía también quiere un nuevo sistema que acabe con la infrafinanciación de sufre esta tierra que supone que dejen de llegar 4.000 millones de euros.

En cuanto al hecho de que el Gobierno central se comprometa a vincular las inversiones en Cataluña al PIB regional, Bendodo ha manifestado que la Junta de Andalucía exigirá la inversión en función de la población, como se recoge en el Estatuto de Autonomía.

«Vamos a reclamar en los tribunales lo que es de todos los andaluces, es justo que lo hagamos y el Gobierno central está aún a tiempo de rectificar. Ante una tropelía, un insulto y una agresión a Andalucía, a la Junta no le queda otra que acudir a los tribunales y de ahí no se va a bajar».