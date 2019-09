Andalucía Luis Moral: «Todas las obras de infraestructuras del agua se hacen con una previsión de 500 años» Entrevista con el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía

Después de las inundaciones povocadas por el fenómeno de la gota fria ABC habla con el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Andalucía

¿Son previsibles estos hechos para que las obras civiles estén garantizadas?

Todas las obras de infraestructuras y encoframiento del agua entre ellas se hacen para un periodo previsto de 500 años, una venida máxima en ese tiempo.

¿Ustedes se manejan por unos históricos?

Unos históricos y unas estadísticas. La atmósfera cambia, yo no puedo prever lo que va a ocurrir en el año 2.500 ahora mismo, pero me puedo aproximar estadísticamente. Eso no quiere decir que haya un fenómeno sobrenatural y lo supere. Otro tema importante es el cambio de ordenanzas municipales; se han dado licencias para construir en sitios que no debían haberse hecho. Tanto edificaciones sólidas como construcciones efímeras, como los campings. Recuerdo por ejemplo el caso de Biescas en el año 94 donde hicieron el camping en el cauce natural de un arroyo y hubo más de cien muertos. Luego está la geografía, hay zonas como Murcia que tienen pocos cauces naturales.

¿Todas las zonas inundables de Andalucía señaladas en el mapa deberían de tener una especial vigilancia?

Sí, claro. Deberían. Ahora hay una sensibilidad especial con los tanques de tormenta, que acumulan gran cantidad de agua de forma rápida. Este año en Sevilla después de feria, en mayo, hubo una tormenta enorme que inundó algunas zonas, pero muchas otras alrededor del río se salvaron precisamente por el tanque de tormentas. Cada vez hay más preocupación en las compañías de aguas. De todas maneras es imposible evitar al cien por cien las catástrofes naturales. Yo pongo siempre el ejemplo de que lo más seguro hoy en día para viajar son los aviones, pero alguno también se choca. Es una probabilidad ínfima, pero existe.

¿Desde cuándo hay estadísticas de los datos que ustedes manejan?

En algunas confederaciones hidrográficas hay ya más de cien años. Con ese margen y extrapolando un poco, en función de muchas variables, de las cuales alguna puede a su vez cambiar, se hacen los proyectos. Está bastante controlado, no al cien por cien porque eso es imposible. Lo que no se puede es construir en zonas donde se prevean ramblas o avenidas de ríos o arroyos. Hay pueblos del Levante que hace cien años había cuatro casas y ahora hay más de catorce mil. Por mucho que preveamos, el riesgo cero no existe, eso es imposible, lo podemos encauzar bastante con unos estudios adecuados.

En Almería un chico murió porque el túnel no había evacuado el agua.

Hay que mantener el alcantarillado y las arquetas limpias, si no no evacúan. Además hay que hacerlo en período de sequía. Nos tenemos que acordar de Santa Bárbara cuando no truena. La administración municipal deben mantener limpios los encauzamientos naturales del agua para evitar males mayores.