Andalucía desacelera por ahora la expansión del coronavirus con 1.008 casos y 23 fallecidos

J.J. Borrero Sevilla Actualizado: 20/03/2020 10:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La estadística ofreció este pasado jueves 19 de marzo un leve respiro en la lucha de Andalucía contra el coronavirus. Por primera vez en la semana, y en pleno ascenso de la curva de afectados, el incremento de casos fue menor al 20 por ciento con respecto a la jornada anterior. La comunidad superó el millar de casos (1008) y sumó 149 con respecto al miércoles. Sólo una tercera parte está hospitalizada (307) y se contiene el número de personas ingresadas en UCIcon 25 pacientes, cuatro más que el miércoles. Esta cifra, fundamental para proyectar la resistencia del sistema sanitario ante la amenaza del periodo de más virulencia, es menor a la que registran, con menor población ,Valencia, Castilla León, Castilla La Mancha, País Vasco, Cataluña y Madrid, la comunidad que más sufre el impacto del coronavirus.

Los datos indican que la incidencia es menor y/o que Andalucía resiste mejor que otras regiones la pandemia. En relación a la población, la comunidad cuenta un caso por cada 8.360 habitantes. Solo Canarias y Murcia tienen una incidencia menor por habitantes.

Hasta el mediodía se contabilizaban 23 fallecimientos relacionados con infecciones, un 2,28% en relación al número de infectados. Trece corresponden a Málaga, la provincia más afectada (361 casos) y siete a Granada, si bien otras fuentes elevaban en la tarde de ayer a diez las víctimas mortales en esa provincia, según Ideal. Granada, que fue la última provincia andaluza en registrar casos, es la que más preocupa ahora, sobre todo tras detectarse un foco en una residencia de ancianos de La Zubia, del área metropolitana en la que han muerto cuatro residentes. Entre el lunes (67 casos) y ayer jueves (176), los casos en Granada se han incrementado un 162% y se espera que se disparen hoy por la realización de más pruebas de la enfermedad. Hasta ayer era la segunda provincia en incidencia por delante de Sevilla, que con el doble de población sumaba ayer 138 casos.

La provincia con menos casos es Huelva que ha pasado en una semana de seis a 23

La provincia con menos casos es Huelva que ha pasado en una semana de seis a 23. En la provincia sigue la polémica sobre la rigurosidad de la estadística y si responde a que se realizan menos pruebas en sus hospitales. Un ejemplo que respalda esa tesis es el de un matrón del Hospital de Riotinto que al sentir síntomas compatibles con coronavirus –tos seca y fiebre– el pasado fin de semana llamó a Salud Responde, lo pidió a su superior y comunicó su situación también al Servicio de Epidemiología de su zona. «No he tenido respuesta por ninguna parte y no sé si soy susceptible de contagiar o no a nadie», explicaba Carlos Martín en un vídeo que publicó en sus redes sociales con un llamamiento a la desesperada por temor a haber sido contagiado de Covid-19 y tener que entrar hoy a trabajar sin descartarlo. Su llamamiento público tuvo efecto y ayer tarde recibió una llamada con una cita para que le realizaran el test en el hospital.

Despliegue de la UME

En Huelva, la Unidad Militar de Emergencia desplegó un dispositivo con 37 militares y once vehículos en pueblos con asentamientos chabolistas de inmigrantes, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Lepe, para difundir información sobre la pandemia y velar por el cumplimiento de las medidas del estado de alarma decretado por el Gobierno. Hay preocupación porque estos asentamientos se conviertan en focos de transmisión del virus al no contar con las mínimas condiciones de habitabilidad e higiene necesarias. Se ha descartado, no obstante un plan de desinfección en la zona se usan productos químicos y tóxicos que no serían convenientes en estos asentamientos.