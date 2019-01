Antonio Maíllo: «Esta será una legislatura larga porque la derecha se juega mucho» El portavoz de Adelante Andalucía se suma al escrache contrala investidura de Juanma Moreno a las puertas del Parlamento

M. Moguer

El portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, cree que hay que «normalizar» muchas cosas: primero el cambio de gobierno pero también «la existencia de preocupación social justificada del movimiento feminista andaluz» y que «dentro de esa normalidad» se proteste a las puertas del Parlamento durante la investidura del nuevo presidente de la Junta de Andalucía.

El líder de IU ha explicado que él mismo va a acudir al escrache a las 12 en la puerta del Parlamento y ha indicado que de Juanma Moreno espera «lo que han acordado PP, Cs y Vox», un «acuerdo de gran bajada de impuesto s a las grandes fortunas, privatizaciones y una amenaza subyacente en determinadas leyes andaluzas». El hecho que no aparezca derogaciones de leyes no quiere decir, ha opinado, que no se haga.

Maíllo ha indicado asimismo que es derecha y extrema derecha la que se ha aliado para hacer a Moreno presidente de la Junta. «El PSOE viene de gobernar con Ciudadanos», ha dicho, lo que es una «debilidad» porque Cs estará en el Gobierno pero ellos sí tienen legitimidad porque han sido oposición antes y ahora.

Para Maíllo con el gobierno de Moreno apoyado por Cs y Vox corren peligro «los derechos de los andaluces». «menos aspavientos y más trabajo político», ha recomendado el líder de izquierdas. Para Maíllo, por último esta va a ser «una legislatura más larga de lo que algunos dicen. Los pactos de la derecha van para largo porque se juegan mucho».