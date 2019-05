Atención personalizada «Hay que atender al agresor además de a la víctima de violencia de género» El juez de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla apuesta por atender psicológicamente al maltratador para evitar la reincidencia

Francisco Manuel Gutiérrez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla, sabe donde está fallando el sistema en torno a la violencia de género. Por ello, es contundente y claro en su apuesta por destinar medios y dinero, además de para la víctima, al agresor para ofrecer un tratamiento a través de programas de rehabilitación en esta materia. «No se puede dejar al albur».

El presunto agresor tiene que comprender la situación y saber que la víctima no es la culpable de que lo condenen, de no ver a sus hijos o de que le quiten la casa». Si no se trata psicológicamente con un sistema de reeducación, volverá a delinquir y cometer hechos más graves de los ya denunciados. «La atención a la víctima es fundamental y se ha gastado mucho dinero en ello, pero también lo es y no se está haciendo con el agresor».

En este sentido, el magistrado expresa que «siempre hay dinero para la víctima, para las asociaciones, para los abogados de oficio del servicio específico, para el SAVA, para las terapias, pero ¿qué pasa con el agresor?». Hay que trabajar desde el principio, cuando son delitos leves o amenazas, para evitar que vaya a más y se convierta en reincidente en la comisión, en este caso, de hechos mucho más graves.

Y el juez advierte de que, si no recibe tratamiento, el presunto maltratador será más agresivo en el siguiente escalón. Ni que decir tiene, que la situación para ella también se agravará. «La pelota se hace más grande» y ante los nuevos episodios de maltrato, la mujer no se atreve a contarlo porque se siente culpable. Sólo el hecho de que los hijos se conviertan en víctimas, la hará «explotar» y volver a actuar.

Desde el Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucía (SAVA), un instrumento copiado, especialmente la delegación en Sevilla, por otras administraciones nacionales e internacionales, se trabaja para «eliminar todos los obstáculos» que pueda encontrar la víctima en su recorrido judicial, sobre todo durante la vista oral.

Garantizar su estado anímico

Para ello, previamente este servicio de la Administracion andaluza realiza un plan individual y detallado de cada caso, siempre con el principio de garantía de sus derechos como víctima y como mujer.

«Lo primero es una intervención en crisis porque hay que garantizar un estado mínimo de estabilidad emocional en la víctima para conocer lo que está pasando como mujer», subraya Sandra Millán, la coordinadora en Sevilla del SAVA.

Los profesionales cualificados del SAVA trabajan todas las caras que puede presentar una mujer maltratada, el psicológico, el físico, el judicial, el entorno, incluso sus condiciones habitacionales, laborales, económicas. También, con sus hijos.