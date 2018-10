¿Cuáles son los barrios más pobres de Andalucía?

grafica 61, 1 4% L a Chana- L a P e s c adería Almería J édula A rc os de F t r a. ( C ádiz) Monta r az B arb a te ( C ádiz) L a s Palme r a s C ó r doba P oeta J uan R e j ano P uente Genil ( C ó r doba) El T or r ejón Huel v a P é r e z C ubill a s Huel v a B arrio de la Alameda Álo r a (Mál a g a) 60, 8 7% 64,50% 66,09% 7 1 , 7 9% 6 3,01% 60,85% 61,88% 65,97% 61, 1 4% L a Chana- L a P e s c adería Almería A r c os de la F r onte r a Sur A rc os de la F r onte r a ( C ádiz) A r c os de la F r onte r a Sur A rc os de la F r onte r a ( C ádiz) J édula A rc os de F t r a. ( C ádiz) Monta r az B arb a te ( C ádiz) L a s Palme r a s C ó r doba P oeta J uan R e j ano P uente Genil ( C ó r doba) El T or r ejón Huel v a B arrio de la Alameda Álo r a (Mál a g a) C t r a. L a Mojone r a R oquet a s del Mar (Almería) Monta r az B arb a te ( C ádiz) B arrio G uadalete P uerto S er r ano ( C ádiz) B arriada S an P ed r o B aena ( C ó r doba) C u e v a s de B a z a B a z a ( Gr anada) C u e v a s de G uadix G uadix ( Gr anada) B arriada del R ocío I sla C ri s tina V v a. del A r zobispo V v a. del A r zobispo ( Jaén) L a Gloria V él e z -Mál a g a (Mál a g a) B arriada El J unquillo L a Línea ( C ádiz) B arrio Alt o - Sudaméri c a El P uerto ( C ádiz) C u e v a s de G uadix G uadix ( Gr anada) El T or r ejón Huel v a P é r e z C ubill a s Huel v a Palma-Palmilla Mál a g a T re s B arrio s / Am a te S e villa B arriada L a s Palme r a s C ó r doba B arriada del P oeta J uan R e j ano P uente Genil ( C ó r doba) B arriada El J unquillo L a Línea ( C ádiz) B arrio Alt o - Sudaméri c a El P uerto ( C ádiz) B arriada de P uente M a y o r g a S an R oque ( C ádiz) B arriada de P uente M a y o r g a S an R oque ( C ádiz) C u e v a s de G uadix G uadix ( Gr anada) El T or r ejón Huel v a P é r e z C ubill a s Huel v a Palma-Palmilla Mál a g a T re s B arrio s / Am a te S e villa B arriada L a s Palme r a s C ó r doba B arriada del P oeta J uan R e j ano P uente Genil ( C ó r doba) 60, 8 7% 64,50% 66,09% 7 1 , 7 9% 6 3,01% 60,85% 61,88% 65,97% 23,83% 2 4 , 47% 26 , 7 0% 2 7 ,06% 23,10% 23,20% 23 , 73% 33 , 73% 25, 8 4% 26,06% C t r a. L a Mojone r a R oquet a s del Mar (Almería) Monta r az B arb a te ( C ádiz) B arrio G uadalete P uerto S er r ano ( C ádiz) B arriada S an P ed r o B aena ( C ó r doba) C u e v a s de B a z a B a z a ( Gr anada) C u e v a s de G uadix G uadix ( Gr anada) B arriada del R ocío I sla C ri s tina V v a. del A r zobispo V v a. del A r zobispo ( Jaén) L a Gloria V él e z -Mál a g a (Mál a g a) El R ancho Mo r ón ( S e villa) El R ancho Mo r ón ( S e villa) 23,83% 2 4 , 47% 26 , 7 0% 2 7 ,06% 23,10% 23,20% 23 , 73% 33 , 73% 25, 8 4% 26,06% 26,06% 29,01% 40, 1 4% 30,22% 6 7 , 6 9% 4 8,61% 3 7 ,94% 58,29% 4 2 , 4 2% 4 2 , 4 2% 26,06% 29,01% 40, 1 4% 30,22% 6 7 , 6 9% 4 8,61% 3 7 ,94% 58,29% 4 2 , 4 2% 4 2 , 4 2% Media andalu z a 23,1% Media andalu z a 2 .51% B a r r i o s c o n l a t a s a d e a n a l f a b e t i s m o y s i n e s t u d i o s m á s a l t a B a r r i o s c o n m a y o r t a s a d e i n f r a v i v i e n d a B a r r i o s c o n l a t a s a d e p a r o m á s a l t a

Tres décadas de planes de desarrollo ¿Cuáles son los barrios más pobres de Andalucía? Casi un millón y medio de andaluces viven en zonas deprimidas, según un informe de la Consejería de Igualdad