Parlamento Bendodo considera que los ERE fueron una «trama para adormecer a los andaluces» Susana Díaz se ausenta del primer debate sobre la sentencia en el Parlamento andaluz mientras Adelante Andalucía pide su dimisión y el PP asegura que el caso le afecta directamente

La reciente sentencia del caso de los ERE ha llegado este miércoles al Parlamento andaluz en un debate tenso, bronco, interrumpido en varias ocasiones por las protestas de los diputados (socialistas sobre todo) y que, además, no será el último ni mucho menos. El consejero de la Presidencia ya ha advertido que dará, al menos, para dos legislaturas porque hay más de doscientos procedimientos judiciales abiertos en relación a las ayudas que se concederon a las empresas en crisis.

Un debate que ha estado marcado, además, por la ausencia de Susana Díaz quien ha dejado su escaño vacío y ha delegado en quien fuese su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, para debatir con Elías Bendodo.

El consejero de Presidencia, Elias Bendodo, ha dicho que el Gobierno andaluz podrá equivocarse pero «no va a diseñar ningún plan para adormecer» a los andaluces como asegura que ha sido la trama de los ERE que perseguía «poner a la Junta al servicio del PSOE para perpetuarse en el poder».

«El clientelismo del caso de los ERE nunca más será el escenario político en Andalucía. El actual Gobierno andaluz no tendrá grandes planes, pero tampoco habrá grandes fraudes», ha dicho parafraseando una frase que el expresidente Griñán dijo a las puertas del Tribunal Supremo cuando acudió a declarar allí por este caso y que le ha perseguido desde entonces.

Bendodo ha apostado por dejar atrás esa «Andalucía mancillada y manoseada al antojo del PSOE» y ha apostado por defender que la sentencia de los ERE «servirá para reforzar el compromiso de cambiar» Andalucía que ha adquirido el actual Ejecutivo.

Con cierto tono condescendiente, Bendodo ha criticado que la maraña judicial existente hace muy difícil recuperar las cantidades malversadas, que la sentencia cifra en 680 millones de euros, además de asegurar que esta red clientelar también dificultó la recuperación del dinero.

Bendodo, que ha sido interrumpido varias veces por la bancada socialista que se ha mostrado muy airada, igual que la del PP cuando ha intervenido Manuel Jiménez Barrios, ha tenido unas duras palabras. «No sé de qué se ríen con lo que tienen encima. Yo les digo que si tuvieran la oportunidad de volver a hacer esto, lo volvían a hacer porque va en el ADN de los socialistas en Andalucía».

El consejero de la Presidencia dijo al PSOE que deberían pedir perdón «todos los días y por eso no van a levantar cabeza».

Manuel Jiménez Barrios, por su parte ha acusado a Bendodo y al PP de «mentir», además de considerar «poco serio el debate», además de acusar al Gobierno de PP y Ciudadanos de «manipular y de desprestigiar» a los servicios jurídicos de la Junta. Asimismo, afirmó que desde su bancada no van a defender a quien haya cometido algún delito.

«Es una triste guasa que yo tenga que venir aquí a defender al Gabinete Jurídico, una de cuyas letradas ha dicho en el ABC que no admite injerencias políticas».

Con la sentencia en la mano (más de 1.800 folios) ha subido Loles López a la tribuna denunciando «la red clientelar, la corrupción institucionalizada de los socialistas a través de la Junta, prevaricando para mantenerse en el poder».

«Esto no es del pasado. El PSOE actual, de Susana Díaz, dilató la causa y retiró la acusación del caso al considerar que no había delito, por eso no se puede embargar los bienes a los condenados»,

Carlos Hernández (Ciudadanos), que recordó que su partido fue el primero en pedir la dimisión de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, y censuró la «vergüenza soportada por el dinero público que se ha ido por el sumidero de la corrupción», además de las dificultades puestas por los gobiernos socialistas para recuperar el dinero.

Ángela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía, ha lamentado el «mazazo económico y moral de los ERE» para pedir a la expresidenta Susana Díaz que dimita, ya que «no es digna» de seguir siendo diputada.

«Cuando fue presidenta retiró de la acusación particular y planteo que no había indicios de delitos en el caso ERE», aseguró la portavoz de Adelante quien también criticó que el PP, «el partido de la Gürtel, de la Púnica y del milagro económico de Rato, dé lecciones contra la corrupción».

Por parte de Vox, Alejandro Hernández acusó al PSOE de financiación ilegal (lo que no dice la sentencia) asegurando que en los ERE «hay prejubilados y empresas afines al PSOE que obtuvo ventaja electoral».