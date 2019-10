Brexit Ricardo Bocanegra: «Todos quieren quedarse, pero el Brexit va a obligar a muchos británicos a volver» Entrevista al abogado experto en extranjería y presidente de la Federación de Asociaciones de Extranjeros de la Costa del Sol

Fernando del Valle @FernandoDValle Málaga Actualizado: 14/10/2019 07:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por su oficina de Marbella pasan cada semana decenas de ciudadanos extranjeros con dudas sobre su situación administrativa en España. Ricardo Bocanegra lleva años facilitando permisos de residencia y como presidente de la de la Federación de Asociaciones de Extranjeros de la Costa del Sol es una reconocida autoridad en la materia. En los últimos tiempos, son los británicos quienes monopolizan la antesala de su despacho.La incertidumbre ante un Brexit que nadie sabe cómo va a terminar siendo ha hecho cundir el desasosiego entre una comunidad que hasta ahora vivía plácida en lugares como la Costa del Sol. El pavor a una salida a las bravas del Reino Unido de la Unión Europea ha multiplicado unas consultas que, lo peor, no tienen una respuesta clara dado el desconocimiento de lo que terminará haciendo Boris Johnson.

¿Con qué ánimo llegan los británicos residentes en la Costa que vienen a hacerle consultas?

Con enormísima preocupación. Con indignación, también. Incrédulos ante los vaivenes de su primer ministro Boris Johnson y ante la imagen que está dando el Reino Unido, hasta ahora un remanso de seguridad jurídica. Sobre todo la incertidumbre se produce porque no hay nada claro. Me preguntan especialmente sobre las consecuencias de un Brexit duro. Y lo primero que les digo es que a partir del momento en que se salgan de la UE tendrán el mismo trato que los no comunitarios en lo que se refiere a su estancia en España.

Y esto, ¿qué quiere decir?

Pues que personas que hasta ahora residen aquí con total tranquilidad sólo podrán estar en España un máximo de 90 días cada semestre. Que si hasta ahora entraban en nuestro país sólo con su documento de identidad sin ningún control y para estar el tiempo que desearan, ahora tendrán que usar su pasaporte, al que se le pondrá un sello. Y que tendrán que estar pendientes de no sobrepasar ese plazo de estancia.

¿Se les puede llegar a expulsar si sobrepasan ese plazo?

Tengamos en cuenta que estamos hablando siempre de la hipótesis de un Brexit sin acuerdo, sin analizar posibles acuerdos que no sabemos si van a llegar. Pero efectivamente. Si se aplica la Ley de Extranjería en el caso más extremo, van a estar sujeros a una sanción e incluso a una prohibición de entrada. Me gustaría creer que es algo impensable; que es una medida demasiado extrema que no se producirá nunca.

¿Y qué pueden hacer para evitarlo?

Pedir el permiso de residencia. En ese caso ya no tendrían esa limitación de los 90 días. Para los que ya lo tienen, espero que se trate de un trámite simple. Pero para los que no, que son la gran mayoría, la cuestión va a ser más complicada.

¿Por qué?

Porque van a tener que someterse a las normas de los ciudadanos no comunitarios, que son bastante rígidas. Les van a pedir un certificado de penales d su país, un certificado médico de no sufrir enfermedades graves que pongan en riesgo la salud pública, otro de solvencia económica para acreditar que tienen ingresos suficientes para vivir en España, un seguro médico privado, tener una casa aquí alquilada o comprada....En definitiva, los mismos requisitos que se les pide a un ruso, a un canadiense o a un magrebí.

Cuesta pensar en un retroceso así...

En efecto. Esto es como un viaje al pasado. A décadas antes, cuando no regían los tratados de Maastricht o de Schengen.

¿Puede provocar esto un colapso administrativo?

Sin duda. Todas las comisarías de la Costa del Sol están incrementando el personal de cara a lo que les viene. Están nerviosos e incluso dando instrucciones de no dar cita más allá del 31 de octubre porque es que no se sabe qué es lo que va a ocurrir.

¿Qué otras preocupaciones le manifiestan?

Muchos pensionistas están preocupados por la pérdida de poder adquisitivo que pueden sufrir si se produce la más que probable devaluación de la libra. Algunos me dicen que no saben si van a poder seguir viviendo aquí.

Porque eso es lo que querrían...

Sin duda. Todos quieren quedarse en España bajo cualquier circunstancia alunque muchos dicen temer se vean obligados a volver.

¿Y los trabajadores británicos? ¿Qué ocurrirá con ellos?

Pues es otra gran duda. Hay muchísimos trabajadores del Reino Unido en todos los sectores. En la hostelería, en las inmobiliarias, en el golf... Gente que no ha tenido nunca un solo problema. ¿Qué va a pasar con ellos? Entiendo que a los que ya están trabajando se les respetarán sus derechos adquiridos, pero sí se va a cortar de raíz la posibilidad de que los británicos vengan a trabajar a España.Cuando un ciudadano no comunitario quiere trabajar aquí al empleador le piden antes un certificado de que no hay un trabajador español inscrito en el Inem que pueda desempeñar ese puesto.

Y el turismo, ¿cómo cree que le afectará el Brexit?

Administrativamente, no creo que haya demasiado problema. La diferencia es que si antes se entraba en España con un documento de identidad, ahora será necesario el pasaporte. Otra cosa será que la devaluación probable de la libra termine haciendo prohibitivo para los británicos venir a pasar sus vacaciones aquí.