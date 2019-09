LISTERIOSIS Brote de listeriosis: «Llevé carne mechada a Alemania para quedar bien con mi familia política y todo salió mal» Simeón Gallego cuenta que seis personas acabaron intoxicadas por el embutido que compró en una tienda de Sevilla

«Me llevé la carne mechada de Sevilla a Alemania para quedar bien con la madre de mi pareja porque le gusta mucho, pero todo salió mal». Simeón Gallego aún se lamenta de haber tenido la ocurrencia de obsequiar con un envase del embutido andaluz a la familia de su novia germana.

Cuando viajó con la carne mechada de la marca «La Mechá» metida en su maleta hasta la ciudad alemana de Lahr, evidentemente este sevillano ignoraba que el producto contenía listeria monocytogenes, la bacteria que ha provocado una alerta sanitaria y ha dejado a 204 infectados solo en Andalucía. Esto ocurrió el día 18 de agosto, hacía tres días que la Junta de Andalucía había paralizado la producción y venta de la carne que salió de la fábrica de Magrudis en Sevilla, que está precintada desde el pasado viernes.

La carne mechada fue uno de los aperitivos que degustaron en una cena familiar él y otros cinco familiares que residen en esta ciudad de la Selva Negra germana, entre ellos su pareja y suegra. Todos resultaron infectados, aunque han respondido bien al tratamiento. La única que sigue tomando antibióticos para curar la listeriosis es la novia de Simeón Gallego.

El joven explicó a ABC que adquirió la carne en una tienda de Sevilla capital el pasado 1 de agosto, en su tienda de toda la vida, y se la llevó a Lahr, donde vive su pareja, Caroline, para consumirla en una comida familiar. «Ya no volveré a llevar comida, no se me ocurre», comenta al periodista.

Días después de consumirla, todas las personas que estaban en la comida comenzaron a desarrollar los síntomas de la enfermedad: fiebre y problemas intestinales. Las personas afectadas, además de su novia, de 43 años, son la madre de ella, de 73 años, sus tíos, de 35 y 31, y sus sobrinas, que tienen 6 y 3 años, según publicó El Economista. El propio sevillano también resultó afectado tras comer de uno de los tres paquetes de carne que llevó a Alemania, cada uno de 400 gramos.

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones, no confirmó los casos de contagio de listeriosis en Alemania. «Lo conocemos por los medios de comunicación, pero has ta que no haya comunicación oficial, nosotros no podemos confirmarlo», señaló la ministra que comparecerá mañana en el Congreso para informar del brote.

El lunes se confirmó un nuevo caso de infección en la provincia de Granada, aunque su vinculación al brote está en investigación. Hay otro caso investigado en Aragón. En España hay 212 casos registrados, de los cuales 204 se localizan en Andalucía. El número de ingresados en hospital descendió ayer a 45.