Elecciones 28A Pau Cambronero (Cs): «Es el momento del compromiso con España y la Constitución» Dejará su recién estrenado escaño andaluz si llega al Congreso, el lugar donde quiere aplicar sus conocimientos como policía

J. J. Borrero Sevilla Actualizado: 25/04/2019 13:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ciudadanos anuncia sus cabezas de lista al Congreso en Andalucía

Desde que en 2014 se afilió a Ciudadanos, este abogado y policía nacional conquense, de Villagarcía del Llano, ha sido candidato al Senado en 2016, ha estrenado escaño en el Parlamento andaluz en enero y se presenta como candidato a diputado como cabeza de lista por Sevilla. Casado con la actual viceconsejera de Educación de la nueva Junta de Andalucía es padre de dos hijas.

¿Por qué es trascendental el 28A?

Porque nos jugamos el futuro del país y de nuestra Constitución tras el ataque a la democracia sufrido con el golpe de estado en Cataluña que viví y sufrí allí con mis compañeros como policía. Los españoles saben que es el momento del compromiso con España y con su Constitución.

¿Por qué está dispuesto a renunciar al escaño que acaba de ocupar en el Parlamento andaluz en una Legislatura histórica?

Ha sido un conflicto de intereses. Pero, mi objetivo en la política es el que me marca mi profesión como policía nacional y por la defensa de los intereses de Sevilla. Creo que en el Congreso puedo hacer más en el ámbito de Interior. Aunque es cierto que la política autonomica es una total desconocida y también se pueden hacer muchas cosas. Esta semana voy a presentar una iniciativa para abrir un módulo de custodia de presos en el Hospital Macarena que permitirá liberar ocho coches patrullas de la Policía en Sevilla.

¿Cree que Cs y el PP han dado en esta campaña la debida trascendencia a su pacto andaluz?

Sí, porque el pacto va muy bien, cumple sus objetivos. En cien días se ha hecho un trabajo espectacular y ese es el objetivo en España.

Ordene de mayor a menor sus preocupaciones como español

La principal es la cohesión territorial, que no esté amenazada la unidad de España, porque es la base de nuestras democracia. Después los problemas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales que afectan a diario a los ciudadanos, y el paro, la lacra que preocupa a los españoles. También las infraestructuras, los impuestos, como medio para mejorar la economía, y el trabajo digno.

¿Como policía, que opina de la seguridad en España?

Las fuerzas de seguridad hacen un trabajo magnífico. Puede ser mejorable, pero eso depende de las instituciones del que se les dote de los medios necesarios y se mejoren las plantillas. En Sevilla tenemos un déficit del 35%.

¿Y de la inmigración?

Regulada y viable. Quienes llegan son víctimas de las mafias, que es contra las que hay que luchar.

¿Y de la crispación política?

Me viene a la cabeza aquel desliz de Zapatero tras una entrevista cuando reconoció que en esos momentos al PSOE le interesaba crisprar. La crispación obedece a intereses. No vamos a entrar en luchas del pasado. Buscamos el futuro de nuestros hijos mirando al frente.

Su carrera política en cinco años sería impensable hace poco en un partido clásico, pero también pueden señalarle como un oportunista.

En Ciudadanos se valora a la gente por lo que es, por donde viene y adónde va. Me he sometido a tres primarias.

Su vínculo con la viceconsejera Marta Escrivá le ha valido críticas de nepotismo, ¿cómo las encaja?

Yo he ido por mi camino en Ciudadanos muy al margen de ella. Sin nada que ver. Marta decidió no presentarse a las siguientes elecciones y yo di el paso. Le ha venido la viceconsejería porque tiene mucha valía y está haciendo un trabajo buenísimo. Que hablen... no puedo evitarlo.

Un mensaje a quienes dudan de la palabra de Rivera sobre el pacto imposible con el PSOE

Nosotros cumplimos nuestros compromisos, siempre.

¿Una reforma del Estado para Andalucía y una obra para Sevilla?

La financiación autonómica igualitaria y finalizar la SE-40. Su retraso lo La sufro a diario.