Premios Plaza de España Carmen Calvo: «Si alguien piensa que se debe volver al pasado, se va a encontrar enfrente con la mayoría de los españoles» La vicepresidenta del Gobierno entrega los reconocimientos con motivo del 40 aniversario de la Constitución

Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ha presidido en la mañana de este lunes la entrega de los XIV Premios Plaza de España, unos reconocimientos que entrega cada año la Delegación del Gobierno con motivo del Día de la Constitución y que en esta edición ha tenido un carácter excepcional por los 40 años de la Carta Magna.

Carmen Calvo se ha pronunciado por la situación de la política andaluza y ha sido contundente en su mensaje: «Si alguien piensa que la política tiene que regresar a estereotipos y trampas se va encontrar a la inmesa mayoría de los ciudadanos de este país que han aprendido que la democracia es convivencia, diálogo, respeto, inclusión e igualdad y esto es lo que marca la Constitución Espñaola 40 años después y el Estatuto de Autonomía», ha asegurado en referencia clara a Vox partido que no ha nombrado «Quien no esté en estas trazas, seguramente que los ciudadanos acabarán tomando buena nota de que no traen nada ni nuevo ni bueno a la política».

La vicepresidenta del Gobierno tampoco ha hecho ninguna referencia expresa a Susana Díaz ni a sus opciones de formar Gobierno, sencillamente se ha limitado a asegurar una obviedad, «tiene que gobernar quien tenga la mayoría en la Cámara».

Pero también ha querido dejar clara la posición del Gobierno de Pedro Sánchez. «Queremos que el enorme esfuerzo que hemos hecho los andaluces y los españoles con la Constitución y el Estatuto no tenga un punto de regresión. No caben políticas que nos devuelvan al pasado, no caben políticas simples que acaban siendo mentiras para resolver problemas que son complicados».

«Nos inquieta»

Carmen Calvo ha asegurado que al Gobierno, «nos inquietan discursos que dicen que van a procurar la desaparición de las leyes que luchan contra la violencia de género porque las mujeres maltratadas y asesinadas no son un invento sino una realidad cruel de la democracia. Nos inquieta que alguien piense que política va a ir ahora por unos caminos que nos devuleven aa un pasado muy oscuro, que alguien piense que la España tiene que caminar en el siglo XXI por estereotipos y programas que forman parte de una España que no es la real. España es diversa, inclusiva, que respeta a partir del artíclo 14 todas las razas, sexos, religión en las que se mueven las democrcias del mundo a las que pertenecemos».

Galardonados

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha abogado por celebrar el espíritu «de paz, igualdad y concordia en el 40 aniversario de la Constitución tras años de negritud, pobreza y silencio impuesto, y situar lo que nos une por encima de las diferencias».

En estos XIV Premios Plaza de España se ha premiado a nueve andaluces que pertenecen a la generación de la Constitución y, cumpliendo 40 años con ella, han destacado en su trayectoria en defensa de la solidaridad, la cooperación, la justicia social la convivencia democrática.

Los galardonados han sido Niña Pastori, artista flamenca; Nuria López, secretaria general de CCOO en Andalucía, Jonatan Ruiz, doctor e investigador; Sergio de los Santos, ingeniero informático; Mariola Cantarero soprano; Francisco Rodríguez, entrenador del Huesca; Kisko García, chef estrella Michelín; Javier Perianes, pianista; e Isabel María Moreno, magistrada juez de violencia de género.