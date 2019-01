Debate de investidura Carmen Crespo (PP): «Juanma Moreno es la antítesis del resto de presidentes que le han precedido» La portavoz parlamentaria del PP-A ha vuelto a reseñar el gobierno de cambio que se le presenta a Andalucía

M. J. Lora

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha destacado que el candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho un discurso de investidura ante el Pleno del Parlamento «ilusionante y esperanzador» para todos los andaluces, mientras ha lamentado la actitud de un PSOE-A que «no acepta su salida» de la Junta.

«Es un honor y responsabilidad cumplir con las expectativas de las urnas y aunar esfuerzos y trabajar por el bien común de todos los andaluces. Para este gran momento se ha luchado durante mucho tiempo por muchas personas. Pido que sigamos haciendo historia juntos y que la historia que empezó el pasado 2 de diciembre quede en la retina de todos los andaluces».

«Este Parlamento es mas diverso que el anterior y tiene la ola del cambio. Pasa de una mayoría de izquierdas a centro derecha y buscar el consenso con todas las formaciones políticas. No sea foro de frentes estériles. A superar las barreras con esos ricos y esos pobres. Nuestro candidato se ha comprometido a dejar de usar esto como foro de de políticas personalistas. Estas paredes serán finas y transparentes, sin lugar a dudas».

«Se trata de un parlamento que va a investir a un presidente que es la antítesis del resto de los que le han precedido, no va a caer en la tentación de patrimonializar Andalucía. No valen los gobiernos encerrados en San Telmo. Todas las provincias merecen la atención por igual. Los andaluces en este momento están llenos de ilusión por este gobierno del cambio. Hoy es un momento histórico y hoy llega el momento».

«Para empezar lamento la última muerte por violencia machista en Fuengirola. Hay que trabajar para acabar con esta lacra social en Andalucía y que nadie piense lo contrario. Lamento los hechos acaecidos ayer en la puerta de este Parlamento, que los partidos de la izquierda estén instigando a las manifestaciones. Organizando y financiando autobuses, engañanado a la gente de buena fe contra la decisión democrática de las urnas, contra una decisión soberana de este Parlamento».

«¿Han explicado a ustedes la verdad? ¿Que el 80% de las partidas en violencia de género no se ejecutaban? ¿Que la mayoría de los cargos publicos son hombres? La precariedad laboral tiene rostro de mujer. Pues expliquen ustedes que Moreno ha sido secretario de estado de igualdad y ha promovido el mayor pacto de violencia de este país y nos sentimos muy orgullosos todos de ellos. La igualdad no se pregona, se practica. Es legítimo hacer manifestaciones. Pero no contra un gobierno elegido de forma democrática. El espíritu de las urnas está muy claro: el gobierno del cambio. Hagan un traspaso, refiriéndose al PSOE, de poderes ejemplar y los andaluces les dijeron que se fueran a la oposición».

«Ustedes decían, el señor Griñán en 2012, pedía respeto a la libre decisión de los andaluces, eso fue cuando ganó Javier Arenas. Ahora no puede ser menos. Dejen de rumiar su pírrica victoria y asuman el papel donde les han puesto los andaluces, en la oposición. Los andaluces ya estaban hartos y han dicho sí al cambio ilusionante, a dejar de ser los últimos cuando somos los mejores».

«Juanma Moreno tiene muchas virtudes y cualidades para este puesto. Todos coincidirán en que ha liderado este proceso de diálogo con contundencia pero con serenidad y discreción y transparencia. Y buscando los objetivos comunes de todos los andaluces. Agradecer la generosidad de Ciudadanos, con el que vamos a hacer gobierno y a Vox, porque es transparente el acuerdo y han puesto los intereses de los andaluces por encima de los de sus partidos. A la par que ha animado a los socialistas a «dejar de hablar de su pírrica mayoría, prepararse para hacer un traspaso de poderes ejemplar» y asumir que «los andaluces les han mandado a la oposición».

«Se ha dicho que es un pacto con populistas, que se ha realizado desde Madrid, pero ¿quiénes son más radicales los que juran por imperativo legal o los que juran por España? ¿Los que pactan con los independentistas radicales o los que firmamos un pacto legal, legítimo y transparente? Decidan ustedes quiénes tienen más legitimidad en este Parlamento. Somos un partido nacional, aquí han estado para trabajar por el cambio político de Andalucía».

Carmen Crespo ha reclamado este miércoles dejar de lado la «demagogia política» porque «cualquier español de buena fe preferiría pactar con los representantes de Ortega Lara que con los del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi». «Déjense de cinismo político», ha remachado.

«En Ferraz se da por cerrado su ciclo político y el de la señora Díaz. Una presidenta que no ha acabado ninguna legislatura. Va a tener este gobierno estabilidad con Ciudadanos y Vox. La estabilidad para ustedes es completamente distinta. Ahora ha tocado la estabilidad del cambio en Andalucía. Es lo que tienen ustedes ahora que asumir».