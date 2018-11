Francisco Javier Guerrero, a la salida de los juzgados - Raúl Doblado

Caso ERE de Andalucía La juez Núñez Bolaños excluye a Guerrero de más de 20 piezas separadas de los ERE Su defensa alega el principio 'non bis in ídem' por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos Tras las piezas de la Universidad de Sevilla, Delphi, Santana o el Ayuntamiento de Camas, el ex director general de trabajo ha sido excluido del caso Bonput