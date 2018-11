Las irregularidades del caso ERE siguen coleando ocho años después de que se salieran a la luz los primeros prejubilados beneficiarios de ayudas que ni siquiera habían trabajado en las empresas financiadas, los llamados intrusos. El caso de Juan Luis García es paradigmático. Esteprejubilado en la multinacional de automoción Delphi en Puerto Real (Cádiz) en el año 2009 declaró este viernes en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que sigue cobrando de forma simultánea dos pagas: la ayuda de la Consejería de Empleo para financiar su póliza de seguro a través del fondo de los ERE y una pensión vitalicia porque la Tesorería General de la Seguridad Social le reconoció en 2011 la incapacidad permanente absoluta para ejercer cualquier trabajo.

Lo más grave es que este prejubilado afirmó ante la juez instructora del caso, María Núñez Bolaños, que había comunicado a la Administración autonómica su situación y, sin embargo, ésta sigue abonándole religiosamente la ayuda a pesar de que ambas son incompatibles, según informaron a ABC fuentes del caso. Es decir, las irregularidades subsisten al día de hoy. García también explicó que había accedido a esta póliza de seguro de prejubilación porque la Junta de Andalucía y los sindicatos acordaron darles ese dinero a los extrabajadores de Delphi para «no recolocarlos».

Este prejubilado estaba citado a declarar en la pieza separada de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga las ayudas sociolaborales concedidas a los trabajadores afectados por el ERE de Delphi, financiado por la Consejería de Empleo con una ayuda de 250,5 millones de euros. A los que se suman otros 7,8 millones en pólizas de seguro para exempleados de la Industria Auxiliar de Delphi.

Otra prejubilada, Francisca S., admitió que trabajaba para otra empresa que no era Delphi. A preguntas de la Fiscalía, comentó que «la prejubilaron los sindicatos».

En el juzgado comparecieron como investigados el exconsejero de Empleo Manuel Recio y el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. Recio afirmó que las ayudas eran previas a su etapa. Rivera también se desmarcó de la gestión afirmando que el acuerdo con los sindicatos venía «heredado» y él se limitaba a ejecutar loscompromisos: «Esto era como tirar de una palanca de un avión en marcha».

Las indisimuladas prisas de la juez Núñez

La juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, citó a declarar el pasado viernes a 16 investigados y testigos en la pieza separada del expediente de ayudas de Delphi. Entre la comparecencia de uno y de otro apenas mediaba un cuarto de hora e incluso cinco minutos. Para agilizar al máximo la maratón de declaraciones, la magistrada no dudó en interrumpir a algunos investigados para pedirles que no se extendieran a la hora de facilitar datos sobre uno de los ERE más costosos para las arcas de la Junta de Andalucía. En este expediente la Consejería de Empleo gastó la nada desdeñable cifra de 258 millones de euros en fondos públicos. Cuando el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera mencionó el listado de prejubilados que se beneficiaron de ayudas públicas, a preguntas de esta letrada del PP Lourdes Fuster, la juez cortó en seco su declaración: «No hace falta que usted cuente nada más». La abogada protestó porque precisamente estaba interesada en conocer cómo se había confeccionado el listado de prejubilados en un ERE donde se colaron intrusos. Viendo que la declaración se alargaba, la instructora también pidió a la fiscal que fuera al grano porque, según dijo, si no «estamos aquí hasta las tres de la tarde», indicaron fuentes presentes en las declaraciones.