Gracia Rodríguez, la que fuera administradora única de la empresa jiennense Aceitunas Tatis, ha reconocido este martes que usó parte del préstamo de cien mil euros concedido en junio de 2019 por Invercaria, sociedad pública de capital riesgo de la Junta, a través de una línea de inversiones para empresas emergentes con proyectos de innovación, para pagar las deudas pendientes de la sociedad con empleados y con entidades bancarias.

Aunque no ha sabido concretar las cantidades, ha restado importancia a éstas, afirmando que fue «poco», quedándole «bastante» para compra de existencias, mejorar la imagen corporativa de la empresa, una web, una máquina de etiquetado y otras inversiones para continuar con el proyecto de externalización de la empresa, según ha explicado la acusada, que se enfrenta a dos años y medio de cárcel

El fiscal anticorrupción Fernando Soto, como hiciera este pasado lunes durante el interrogatorio al expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, también acusado, ha centrado sus preguntas a Rodríguez sobre la documentación aportada por la sociedad a Invercaria para pedir el préstamo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción señala la inexistencia de documentos, como cuentas anuales, plan de negocios o justificación, presentados previamente a la formalización de préstamo de cien mil euros. «Toda la documentación existente en Invercaria relativa a Aceitunas Tatis ha sido aportada con posterioridad, bien con la finalidad de aparentar la existencia de una mínima tramitación en cuanto al fondo, bien porque la acusada pretendía incrementar las ayudas en 450.000 euros más sin que desde luego obtuviera la misma», apunta el fiscal en su escrito.

En cambio, la acusada ha asegurado que envió una cantidad «terrible» de documentos a Invercaria, en concreto, a Cristóbal Cantos, exdirector de Promoción de la sociedad pública de la Junta y persona que denunció las presuntas irregularidades en la concesión de estos préstamos. Aunque no guarda copia de nada de lo que envió.

Además, Rodríguez ha explicado que entregó la documentación dos veces porque, tras los cien mil euros, volvió a pedir 350.000 euros más para continuar desarrollando los proyectos de la empresa. «Si me lo hubieran dado, no hubiese cerrado». Aceitunas Tatis solicitó concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2010 y cerró dos años después.

Una línea «erótica» de aceitunas

En enero de 2009 recibió un aval de salvamento de 80.000 euros de la agencia IDEA, socio único de Invercaria, ante las dificultades económicas que pasaba la sociedad, cuyas cuatro líneas de productos eran, según la acusada, las banderillas «gourmet», encurtidos, cestas de navidad y «una línea erótica de aceitunas», que «sorprendió a todo el mundo».

Pero el aval de IDEA no le valió para que los bancos le ofrecieran financiación, por lo que, a través de la dirigente socialista Ángeles Férriz, que entonces era la alcaldesa de La Carolina, donde residía la empresa, consiguió un teléfono de «una empresa que ayudaba a empresas», según ha afirmado Rodríguez en alusión a Invercaria.

Consiguió una cita y se presentó, junto a la otra trabajadora que tenía Aceitunas Tatis en nómina, en Sevilla en la sede de Invercaria y mantuvó una reunión con Tomás Pérez-Sauquillo, Cantos y otro director de la sociedad pública.

Según ella, entre los meses de febrero y abril le envió toda la documentación, si bien, el fiscal ha insistido en que no existe. «Invercaria es el primero que me da dinero y no me embarga, sino que me sienta en el banquillo de los acusados», ha afirmado en referencia a los problemas financieros que ha tenido con los bancos a raíz de los préstamos solicitados para la empresa en su momento.

En una carta enviada a Cristóbal Cantos el 30 de octubre de 2009 la empresaria admite ha usado el dinero del préstamo para afrontar deudas con bancos y pagar a proveedores, aunque ella ha matizado en el juicio que se pagaron deudas, pero «no únicamente». «Lo primero fue pagar a empleadas para seguir trabajando y después a los bancos».

El expresidente de Invercaria insiste en cargar contra Cristóbal Cantos e IDEA

No envió justificación a Invercaria de los pagos que hizo con el dinero: «Nadie me lo pidió». No ha sabido responder si llegó a enviar las cuentas anuales de 2009. No cuenta con justificante de la concesión del préstamo ni del rechazo del que solicitó de 350.000 euros.

Antes de la declaración de Rodríguez, ha sido el turno de las preguntas de las defensas a Tomás Pérez-Sauquillo, que ha vuelto a descargar toda la responsabilidad en el análisis y concesión del préstamo a Aceitunas Tatis en IDEA y Cristóbal Cantos, que tendrá qeu comparecer en esta vista oral como testigo.

«La empresa estaba suficientemente analizada por IDEA» para la concesión del aval, según ha dicho el expresidente de Invercaria, que ha defendido que tenía capacidad de discrecionalidad para conceder un préstamo, pero «nunca la utilicé», rechazando la acusaciónde la Fiscalía de que actuó arbitrariamente para conceder el préstamo a Aceitunas Tatis.

El préstamo a Aceitunas Tatis procedía de una línea conocida como «semilla» o «arranque» para empresas emergentes cuyos proyectos de innovación no contaban con inversión de los bancos, aunque, según ha matizado, en 2009, con la crisis económica que azotaba el país, se amplió a empresas consolidadas y viables, como era Tatis, a pesar de que, según la Fiscalía, en sus cuentas anuales analizadas siempre reflejó pérdidas.

Por último, ha asegurado que Invercaria podía conceder un préstamo siguiente criterios de IDEA o de la Consejería de Innovación, como fue el caso de Aceitunas Tatis.