Junta de Andalucía «Soy categórico: aquí la burocracia ha aplastado a los emprendedores» Entrevista con el Consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco

Pragmático, cosmopolita, liberal, tecnócrata, independiente. Rogelio Velasco huye de las «rupturas bruscas», de los experimentos, de las promesas grandilocuentes y de las «medidas de impacto». Su receta para la economía andaluza se parece mucho a ese punto medio que él encarna en su trayectoria profesional: un cambio tranquilo pero seguro. Quiere acabar con el «leviatán» de la burocracia en la Junta, una maraña legislativa que «desalienta» a cualquier inversor. Él se declara «moderadamente optimista». Ya es mucho en un catedrático que nunca echa las campanas al vuelo.

En Andalucía tiene mucho peso el turismo, algo la agricultura y muy poco la industria. La aspiración es caminar hacia otro modelo productivo. ¿Como piensa hacerlo?

Las nuevas industrias del siglo XXI no son chimeneas ni cadenas de montajes de vehículos. Son programas informáticos que desarrollan multitud de aplicaciones: teléfono, televisión, coches que aparcan solos... La industria se va a fortalecer a través de la transformación digital y el «software». Son sectores que se consideran servicios y que son la nueva industria. Ahí vamos a volcar todos los esfuerzos.

En torno al gobierno del cambio, se han creado muchas expectativas. ¿Teme defraudar a los electores?

Yo soy independiente aunque estoy aquí por Ciudadanos. Algunas de las 90 medidas acordadas ya se están cumpliendo y vamos a hacer un chequeo pronto. Una de las cosas que he hecho ha sido no prometer que en el corto plazo solucionaremos los problemas de los andaluces ni grandes obras de infraestructura. Creo en una trayectoria económica más lenta pero segura y firme, de manera que dentro de cuatro años tengamos muchas más empresas digitales aunque no haya una fábrica adicional con una chimenea.

En el acuerdo de gobierno del PPy Ciudadanos hay un apartado dedicado a «desmontar la administracion paralela» de la Junta. ¿Sobra grasa en los entes instrumentales?

Dado el poco control de la Administración central sobre las empresas de la Junta, se han cometido abusos, desfalco de dinero y eso ha provocado un rechazo. Estamos desmontándola en parte porque había muchas empresas que cuando se crearon hace 15 años tenían sentido y hoy ya no. Y lo vamos a ver con mayor celeridad en las próximas semanas. Pero eso no quiere decir que todas las empresas sean un desastre. Lo vamos a hacer con sentido común: aquello que no sirva, se va a suprimir. Pero algunas empresas van a continuar porque son útiles.

¿Puede avanzar alguna empresa que vayan a liquidar?

La principal empresa de la Junta es la agencia IDEA, que va a seguir existiendo. Cumple una función útil, hay mucho conocimiento por parte de los funcionarios, que son de alto nivel, y no la vamos a desmantelar. Pero vamos a hacer desaparecer algunas de la empresas que cuelgan de IDEA si no tienen sentido hoy. Todavía no hemos llegado a una conclusión definitiva.

¿Hay enchufismo en la «administración paralela» de la Junta?

En la auditoría interna no se pregunta a la gente por nombres y apellidos. Se valoran otras cuestiones. Sí había amiguismo derivado de filiaciones políticas. Eso, claramente. Los funcionarios saben que yo y ningún alto cargo de mi equipo estamos aquí por pertenecer a un partido político. Están encantados y hay una actitud extraordinariamente colaboradora. Eso cambia la cultura de cualquier institución.

¿Alguien del PSOE le ha pedido trabajo?

En algún caso sí. Me han pedido que tuviera en cuenta su currículum. No he hecho nada en ese sentido.

¿Va a haber despidos en la llamada «administración paralela»?

Estamos llevando a cabo un análisis de los objetivos: qué se ha conseguido y qué recursos que hagan falta para cumplirlos. Cuando lo acabemos, si tenemos que llevar a cabo decisiones de algunos despidos, los haremos a cabo. Pero yo confío en que no sea así.

La agencia IDEA está en el epicentro de varios escándalos que les estallaron a anteriores gobiernos: ERE, Transferencias de financiación, avales, Invercaria, préstamo ilegal de Santana… ¿Cómo va a acabar con esta mala fama que le precede?

Yo he estado ya en dos oficinas de la agencia para lanzarles un mensaje de tranquilidad a todos los empleados. Estamos revisando todos los procedimientos internos pero les he transmitido que tenemos unos objetivos que cumplir, aunque se han visto empañados por un uso fraudulento por parte de otras personas que ya no están aquí para fines espurios. Eso no va a volver a ocurrir mientras yo sea consejero.

Unos 40 afectados denuncian que IDEA les está arruinando al reclamarles, muchos años después, préstamos del programa Campus destinados a proyectos tecnológicos innovadores para tapar «sus negligencias en la gestión». ¿Qué solución va a darles?

Se ha iniciado un análisis y no se ha finalizado. Pero si estos emprendedores tuvieron ayudas y no las han recibido mientras arriesgaron sus propios recursos, la Junta hará frente a las obligaciones que legalmente le correspondan. Hay un grupo de trabajo de simplificación administrativa para que sean más rápidos, menos costosos y más transparentes los procedimientos internos que dependen de nosotros, pero nos vamos a topar por arriba con el Derecho administrativo estatal. Soy moderadamente optimista. Hay que esperar a ver en qué medida podemos acelerarlos. Una de las reformas más importantes que necesita este país es atacar todo el sistema legal administrativo porque es desesperantemente lento. Percibes que la administración no se fía del administrado y levanta un montón de barreras para hacer imposible el fraude. Eso está muy bien, pero lo que no debe ocurrir es que se destruya la capacidad para que haya investigación en las empresas. Tiene que haber un equilibrio.

¿La burocracia ha aplastado en Andalucía a los emprendedores?

Absolutamente. Se lo digo de manera categórica. Me han llegado decenas de casos, muchos de ellos proyectos ambiciosos con grandes posibilidades de triunfar en el mercado. La maraña de normas que hay y la cantidad de requisitos que deben cumplir desalientan a la hora de acometer un proyecto de investigación o empresarial, que ya es de por sí duro. He conocido casos de multinacionales que querían instalarse en parques tecnológicos antes de llegar yo que cuando vieron la cantidad de normas que hay se han ido y no han invertido. Eso es lamentable.

¿Por qué Andalucía sigue abonada al grupo de las regiones más pobres entre las pobres después de recibir 102.000 de fondos europeos (casi tres veces el presupuesto andaluz) desde 1986. ¿Qué ha fallado?

Cuando España se incorpora a la Comisión Europea, había unas carreteras tercermundistas. El gobierno del PSOE se ha quedado ahí, en las infraestructuras. No ha sido capaz de reorientar su política económica hacia otros factores que contribuyen al crecimiento como la Educación, donde no se trata solo de dar más dinero. El mal rendimiento del sistema educativo en Primaria y Secundaria no depende tanto de los recursos por alumno o profesor, que no están mal, sino de una metodología de enseñanza y de unos valores que se transmiten a los alumnos que hacen que al acabar sus estudios estén esperando que los problemas se los resuelva el gobierno. En las universidades la política de café para todos no ha deparado buenos resultados.Hay departamentos de excelencia donde los investigadores publican en las mejores revistas del mundo y no han tenido ningún estímulo por parte del gobierno regional como premio, sino que se les ha tratado a todos por igual. En los departamentos de ciencia e ingeniería sí es posible que salgan «startups» como consecuencia de la investigación y vamos a intentar por todos los medios que salgan el mayor número de empresas posibles de las universidades y centros de investigación de Andalucía.

Primer plano del consejero de Economía - J.F

El consejero de Hacienda ha impuesto un plan de ahorro a todas las consejerías. ¿Ha decidido dónde va a recortar si aumenta el gasto en otra partida en el próximo presupuesto?

Voy a intentar tocar lo menos posible la investigación y la universidad.

Las universidades andaluzas están muy rezagadas en los rankings internacionales. ¿Le preocupa?

Estoy convencido de que si se le suministran a los profesores de investigación los incentivos en términos de reconocimiento, monetarios y de carga docente, eso poco a poco va a ir mejorando el rendimiento.

¿La Junta va a a premiar a las universidades que obtengan mejores registros en excelencia e investigación?

Efectivamente. Estamos elaborando una propuesta para presentársela a los rectores.

¿Hace falta más especialización en los másteres? ¿cree que están conectados con la realidad del mercado?

No vamos a cerrar ningún grado. Sí merece la pena hacer una revisión de los másteres. Esto es una cuestión que no sólo la vamos a hacer nosotros, sino que de una manera natural las propias universidades nos lo van a transmitir. Cuando se lanza un máster, tiene que haber un periodo de gracia, de tres años, para ver su viabilidad y éxito por la demanda de los alumnos.

Rogelio Velasco - J.F.

Hay titulaciones, grados y másteres con pocos alumnos. ¿Hay una burbuja universitaria en Andalucía?

Se está estudiando el mapa de titulaciones. Cuando lo tengamos, vamos a tener conversaciones muy estrechas con las universidades, que son conscientes de que los recursos son escasos y hay que usarlos de forma eficiente. Un máster con cinco alumnos no tiene ningún sentido. Vamos a ir viéndolo en la medida que transcurran esos tres años y las propias universidades o nosotros le retiremos el apoyo.

Usted apuesta por fusionar grados moviendo a alumnos y profesores. ¿Puede explicar en qué consiste?

Eso ya se está haciendo en los últimos años de los grados. Hay, por ejemplo, un acuerdo entre las universidades de Sevilla, Granada y Jaén para impartir grados conjuntamente porque suman muy pocos alumnos.

Según datos públicos del Gobierno, el 73,4% de los profesores en los campus públicos trabajaba en la misma universidad en la que se había doctorado. ¿Hay demasiada endogamia en las universidades andaluzas?

Creo que sí. Estaremos vigilantes. Esos datos son un síntoma de endogamia y vamos a combatirla. Queremos que el único valor para la admisión del nuevo profesorado sea el mérito. Todos los años tendremos informes de transparencia y de rendición de cuentas de las universidades. Si hay prácticas endogámicas, aparecerán en esos informes y tomaremos medidas.

¿Qué postura va a tener el Gobierno respecto a la implantación de más universidades privadas?

Ante cualquier proyecto universitario que venga del exterior lo único que vamos a vigilar es el cumplimiento de la legislación autonómica y estatal. Si vienen inversores con académicos yo los voy a tratar igual que si fuera una universidad pública. Creo en la competencia. Genera excelencia y mejor funcionamiento de las instituciones.

¿Va a mantener la bonificación del 99% en las matrículas universitarias?

Esto no se va a mover en toda la legislatura. Ha sido una promesa del presidente que vamos a cumplir.

¿El actual modelo de financiación de los nueve parques tecnológicos de Andalucía es sostenible?

Hay tres parques que están funcionando muy bien y el resto tiene dificultades financieras y para atraer a nuevas empresas. Hay casos en los que la gestión del parque no corresponde a la Junta. En aquellos que sí dependen de nosotros o tengamos mayoría vamos a analizar quién está al frente. Si como ha ocurrido en el resto de la Administración hay un miembro del PSOE, y ése es el principal mérito que ha tenido en la vida, desde luego es una situación que yo no voy a consentir.

La fuga de talentos ha sido intensa en los últimos ocho años, en gran parte fruto de los recortes. ¿Va a impulsar un plan para que vuelvan?

Están contempladas en torno a 300 becas postdoctorales para retener ese talento o para atraerlo. Ese programa va a ser la principal herramienta en los presupuestos de este año.