Andalucía Ciudadanos descarta negociar con el «PSOE de Susana Díaz y la corrupción» pero hablaría con un «PSOE diferente» El vicepresidente de la Junta ensalza la figura de Juan Espadas y dice que, a dos años vista, nadie puede descartar ninguna opción electoral en Andalucía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder del partido Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha descartado este martes negociaciones entre Cs y el «PSOE de Susana Díaz y de la corrupción», pero ha añadido que «con otro PSOE diferente», él siempre ha «estado dispuesto a hablar con todo el mundo».

En se marco, ha opinado que el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, es «un hombre muy sensato y moderado», que al «igual» que él mismo, «pone el interés de su ciudad por encima» de los intereses de partido, mientras Susana Díaz «va en la dirección contraria» a esta forma de actuar.

En una entrevista en Canal Sur TV recogida por Europa Press, Juan Marín ha defendido que Cs intentó negociar con el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 porque era «preferible» que prosperasen de la mano de Cs y en lugar de con el respaldo de «los nacionalistas y en este caso de EH-Bildu».

En ese sentido, y con relación al plano andaluz, ha descartado negociaciones entre Cs y el «PSOE de Susana Díaz y de la corrupción», y ha afirmado que la secretaria general del PSOE andaluz no tiene «ninguna credibilidad» tras haber «engañado» a su partido al convocar en septiembre de 2018 como presidenta las elecciones autonómicas, cuando el entonces Gobierno andaluz del PSOE en minoría y Cs, que había apoyado la investidura de Susana Díaz gracias a un pacto de investidura entre ambas fuerzas, iban a afrontar la negociación de las enmiendas a los presupuestos andaluces de 2019.

«Ni a coger billetes de 500 euros»

«Con este PSOE de Susana Díaz no voy ni a coger billetes de 500 euros», ha enfatizado Marín, pero ha apuntado que «con otro PSOE diferente», él siempre ha «estado dispuesto a hablar con todo el mundo». Marín también ha manifestado que «con el PSOE de Rufián y de Otegui no negociaría nada a nivel nacional, porque ese es el PSOE de Sánchez, el de Otegui y el de Rufián».

Según el líder andaluz del partido naranja, Cs siempre ha abogado por «una política muy útil y moderada», un discurso que, afirma Marín, el PP usa actualmente y que también «lo intenta una parte del PSOE, que no es la de Susana Díaz y sus compañeros de viaje».

Lista con el PP

En la misma entrevista en Canal Sur TV, Marín se ha pronunciado sobre las declaraciones en las que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, descartaba que dicho partido concurra a las próximas elecciones autonómicas andaluzas junto al PP, una posibilidad previamente aludida por él mismo.

Sobre este asunto, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Cs en Andalucía ha manifestado que «a dos años vista» para las elecciones autonómicas de Andalucía, «nadie puede descartar ninguna opción».

Al respecto, ha encuadrado sus palabras en una respuesta a una pregunta sobre una «opción que se ha dado» en otras regiones de España, razonando que «quedan por delante dos años» hasta las próximas elecciones andaluzas, Cs y el PP son «partidos diferentes que ocupan espacios políticos distintos" y la mencionada cita electoral será afrontada cuando llegue el momento dentro de "dos años».

En paralelo, ha indicado que «hasta que no llegue el momento» él no decidirá si concurrir de nuevo a los comicios andaluces, pues según ha asegurado no lo haría si los andaluces no «respaldasen» su gestión.