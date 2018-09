POLÉMICA POR EL GASTO PÚBLICO EN PROSTÍBULOS El PSOE logra dividir a la oposición y se queda con la investigación de la Faffe La comisión de investigación del Parlamento se constituyó en la tarde de este viernes y estará presidida por la socialista Marisa Bustinduy

La parlamentaria del PSOE Marisa Bustinduy será la presidenta de la comisión de investigación de la extinta Faffe después de que la oposición no haya sido capaz de consensuar un candidato alternativo. .

Según ha podido saber ABC, Podemos e IU han presentado un candidato, el PP a otro y el PSOE a Marisa Bustinduy. Pero, al no haber acuerdo entre los partidos, Ciudadanos se ha abstenido en la votación final, por lo que ha ganado la socialista que es la que ha obtenido más votos puesto que el PSOE cuenta con mayoría relativa en la Cámara que le ha servido en esta ocasión.

Esta votación es clave para el futuro de la investigación de la extinta fundación de la Junta y con cuyas tarjetas de crédito opacas se pagaron 14.737 euros en un prostíbulo en Sevilla, además de otros «gastos personales» por valor de 20.000 euros cuyo fin todavía no se conoce.

La presidenta del PSOE será la que tenga que poner en marcha esta comisión, imprimir su ritmo de trabajo y establecer un calendario de trabajo... que quedará en suspenso cuando Susana Díaz disuelva el Parlamento para convocar elecciones, lo que se espera en los próximos días.

La portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Marta Bosquet, trataba de explicar su postura: «Hemos intentado que voten a nuestro candidato a presidir la comisión, pero como los partidos no han querido, y ellos sabrán por qué, nos hemos abstenido y ha salido la presidenta del PSOE. Esperamos que Susana Díaz no tenga ninguna prisa en convocar elecciones para saber qué ha sucedido con el dinero público porque no puede haber cosa más ruín y peor que gastarse en putas el dinero público».