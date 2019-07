El Colegio de Periodistas denuncia el uso «partidista» de la RTVA y del Consejo Audiovisual Susana Díaz defiende el nombramiento de políticos para estos órganos porque «son personas de reconocido prestigio», asegura

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha expresado su profundo malestar por las propuestas de los grupos políticos para renovar el Consejo de la RTVA y el Consejo Audiovisual (CAA), y ha denunciado el uso «partidista» de estos órganos.

El Colegio de Periodistas de Andalucía muestra su «indignación» por el uso «partidista, propagandístico, político y casi esperpéntico que desde el Parlamento andaluz se sigue dando» a la radiotelevisión autonómica y al Consejo Audiovisual de Andalucía, ha lamentado.

En un comunicado, reitera su demanda a los grupos parlamentarios para que en todas las propuestas aparezcan profesionales del periodismo y la comunicación audiovisual y que de ese modo «no pierdan la oportunidad de dignificar» ante la ciudadanía la composición del consejo de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual.

«Nos preguntamos qué tipo de credibilidad pretenden tener nuestros responsables políticos ante la ciudadanía que les ha votado, si su mayor preocupación del día es colocar los intereses de partido frente a los de la sociedad andaluza», expone.

El Colegio critica igualmente el incumplimiento de la obligación de la presencia equilibrada entre mujeres y hombres y el olvido de los principios que «tanto predican» los diferentes grupos de igualdad, mérito y capacidad para los empleados públicos.

«Quizá en el Gobierno y en el Parlamento no tengan bulla, pero la ciudadanía no puede seguir pendiente de acuerdos en los que no priman sus intereses sino los de los partidos y su reparto de asientos», censura el Colegio.

Por su parte, la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, ha defendido el nombramiento de políticos y no de profesionales d ela comunicación por parte de su partido para estos órganos. Así, la expresidenta de la Junta de Andalucía ha asegurado que quienes ha desingado su formación son personas «de reconocido prestigio».

En declaraciones a los periodistas en Granada, Díaz, preguntada sobre el hecho de que algunas de las personas propuestas vengan de la política y no del periodismo o del sector audiovisual, ha manifestado que el consejo de RTVA es un órgano de control de la agencia pública y «no es el responsable de la programación, sino que su cometido es controlar que las cosas se hacen correctamente, conforme a la ley, al Estatuto y al ordenamiento jurídico».

Ha expresado que el PSOE-A ha planteado a personas «de reconocido prestigio», procedentes de la abogacía, licenciados en Ciencias Política y economistas, para estar al frente de un órgano de control de un ente público que tiene que responder a los principios que dicta el Estatuto y el ordenamiento jurídico.