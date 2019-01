Nuevo Gobierno de Andalucía ¿Consejería de Familia o de Familias? El nombre y la autonomía del ente acordado entre PP y Vox retrasa la formación del nuevo Gobierno del cambio

¿Cuántas familias existen? La pregunta no es baladí si de ello depende interpretar el punto 18 del acuerdo entre PP y Vox para dar su apoyo a un nuevo Gobierno: «Creación de una Consejería de Familia». Y ha bastado ese pequeño singular para que enseguida se abra un nuevo debate promovido por la izquierda si eso implica que sólo existe una sola familia, la tradicional. Carla Antonelli, diputada del PSOE en Madrid, se preguntaba en su cuenta de Twitter si en este acuerdo van a tener acogida todos los tipos de familias existentes en España o «sólo lo que ellos llaman en su programa del 2016 la familia natural formada por un hombre y una mujer». Y la respuesta de Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP y uno de los negociadores del acuerdo con la formación de Santiago Abascal, no se cortó en la respuesta: «Todas las familias, Carla: la familia tradicional, la monoparental, la integrada por dos personas del mismo sexo, la reconstituida de otras parejas. Todas. Abrazo.»

Además, el acuerdo de la Consejería de Familia obliga a recomponer no solamente un reparto equitativo entre los azules de Juanma Moreno Bonilla y los naranjas de Juan Marín que ya parecía a todas luces cerrado, sino dónde ubicarla. Si nace por libre y cae en manos del PP, que es el que ha firmado el escrito con los de la nueva derecha no tendría por qué haber problemas. Pero si la tiene que gestionar Ciudadanos, que se jacta de no haber sellado nada con los de Vox, podría incluirla no como una consejería más sino con el rango de dirección general de Asuntos Sociales, por ejemplo.

Así se manifestó ayer José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos quien subrayó que las políticas relacionadas con la atención a «las familias diversas que hay en el siglo XXI» estarán en alguna de las consejerías del próximo Gobierno andaluz, cuya estructura está perfilando con el PP. El dirigente de Ciudadanos confirmó que «el departamento relacionado con la Familia ya estaba en las negociaciones con el PP, donde se barajó que esas políticas se incluyera en la cartera de Políticas Sociales o en la de Sanidad. Lo que está claro, ha dicho Villegas, es que la Junta de Andalucía se va a encargar de la protección a las familias. Eso sí, volvió a apostillar el político catalán en Madrid, «a las familias diversas que hay en el siglo XXI», recoge la agencia Europa Press. No obstante, continuó Villegas, que «el nombre o dónde vayan esas funciones no van a ser obstáculo para que haya un Gobierno de cambio en Andalucía», antes de apuntar que «en próximas horas o días» se sabrá la estructura definitiva del futuro Ejecutivo de Andalucía.

Papel mojado para todos

Por parte de Vox también hubo reacciones como parte del juego de estirar el chicle con esta fingida guerra de ruido mediático. Santiago Abascal en una entrevista en la televisión afirmó que si las medidas por ellos firmadas con el PP son «papel mojado», como las definió Albert Rivera, también lo son las de Ciudadanos, ya que no tienen mayoría para sacarlas adelante. Tambien el secretario general de la nueva derecha Javier Ortega Smith destapó el fantasma de la repetición de elecciones. El más centrado fue Juan Marín, que vaticinó agotar los cuatro años de esta XI Legistatura mediante el diálogo con todos.