Universidad El consejero de Economía confirma la gratuidad de las matrículas universitarias para toda la legislatura Rogelio Velasco anuncia que está estudiando un sistema de ayudas para los estudiantes que tengan que salir de sus provincias

Las matrículas universitarias en Andalucía seguirán estando bonificadas al 99% para los estudiantes que aprueben en primera convocatoria, un sistema que durará, al menos, los próximos cuatro años. Así lo ha confirmado en el Parlamento el consejero de Economía, Rogelio Velasco.

Velasco ha explicado que la directora general de Universidades, Inmaculada Ramos, ha explicado al Consejo de Estudiantes de Andalucía que este sistema se va a mantener y que así va a quedar reflejado en los Presupuestos 2019 que ahora se están tramitando, y en los de los ejercicios siguientes.

Este sistema también se va a aplicar a los alumnos de la Uned que tengan fijada su residencia en Andalucía, una medida que ya había anunciado el anterior Gobierno andaluz.

Rogelio Velasco ha detallado también que los precios de los créditos en las universidades públicas andaluzas se van a congelar para el curso académico 2019/2020.

Además, ha anunciado que su departamento está estudiando un sistema para financiar a los estudiantes que tengan que cambiar de lugar de residencia por motivos de estudios, «todo el mundo tiene derecho a estudiar el grado universitario que más le interese y no nos parece bien que por motivos económicos no pueda hacerlo. Queremos que eso no sea un impedimento para que un joven de Almería que quiera estudiar Ingeniería Aeronáutica no pueda hacerlo porque tiene que trasladarse a Sevilla», ha dicho Velasco.

Este sistema de ayudas a la movilidad se pondría en marcha en el curso 2020/21 y se aplicará a las familias en función de la renta. «La movilidad de los estudiantes, en los años clave de su formación, es muy importante porque hace a las personas más tolerantes, más comprometidos con el mundo y los ayuda a crecer personal y profesionalmente».