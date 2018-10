El Consejo de Ministros en Sevilla: El gesto de Pedro Sánchez con Susana Díaz La ministra de Hacienda hace de portavoz oficial y confrima al Gobierno andaluz que no habrá coincidencia electoral con las generales

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 05/10/2018 07:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, ha sido la encargada de transmitir a Susana Díaz un mensaje alto y claro:las elecciones generales no van a coincidir con las andaluzas. Pedro Sánchez está trabajando pensando «en el medio plazo» por lo que las urnas se pondrán antes en Andalucía, sea cual sea la fecha que la presidenta elija para ello, el próximo 2 de diciembre o el mes de febrero.

Una información rotunda que hasta ahora no se había comunicado por ninguna vía ni al PSOE andaluz ni tampoco al Ejecutivo regional, tal vez pensando que debe ser Susana Díaz la que informe a su secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de sus intenciones de convocar elecciones adelantadas, si es que finalmente lo hace como parece lo más probable.

María Jesús Montero ha querido que este mensaje sea entendido en San Telmo como una concesión a las demandas de Susana Díaz, «tenerlas separadas permite hablar justamente de lo que se trata, qué aporta cada uno en Andalucía. Susana Díaz quiere elecciones con claro acento andaluz», dijo este jueves la que fuera consejera del Ejecutivo andaluz hasta el pasado verano.

En este contexto, el Gobierno central ha anunciado que el próximo 26 de octubre se celebrará una reunión del Consejo de Ministros en Sevilla, una cita más que oportuna para los intereses de Susana Díaz y que puede celebrarse cuando ya esté fijada la fecha para las elecciones autonómicas.

Será, además, la primera reunión del Gabinete de Sánchez que se celebre fuera de La Moncloa ya que el presidente había previsto celebrar otro Consejo de Ministros en Cataluña, pero la complicada situación allí y la oportunidad de mostrar su compromiso con Andalucía le han hecho cambiar de planes y anteponer la cita en el Sur.

Esta reunión, cuyos detalles todavía no se han cerrado aunque el Gobierno andaluz sí había sido informado de la fecha de la misma, tiene como objetivo tratar y aprobar medidas que interesen en particular a los ciudadanos andaluces. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, salió ayer presuroso a valorar este gesto, «pone de manifiesto la sensibilidad del nuevo Gobierno central con Andalucía y su compromiso». «En poco más de 100 días gobernando se han puesto en marcha medidas como que Andalucía pueda financiarse en los mercados y el compromiso en inversiones e infraestructuras necesarias para nuestra tierra».

El clima electoral de Andalucía no es ajeno a esta decisión del Ejecutivo central. Si bien es cierto que las relaciones entre los gobiernos de Susana Díaz y Pedro Sánchez no son precisamente fluídas, el presidente del Ejecutivo no quiere ser responsable de ningún tipo de desgaste del PSOE andaluz de cara a las elecciones autonómicas. Todo lo contrario. Quiere transmitir que por él y su Gobierno no va a quedar, que las diferencias que tuvo con Susana Díaz son cosa del pasado y ambos navegan, ahora, en el mismo barco.

Se espera, por lo tanto, que en este Consejo de Ministros se dé el visto bueno a algunas de las reivindicaciones de Andalucíafrente al Estado, aunque todavía no se ha materializado el orden del día ni el contenido concreto de la reunión.

Bajar la expectativas

De hecho, el Gobierno andaluz se mantiene a la expectativa y prefiere no lanzar las campanas al vuelo para evitar decepciones posteriores. Y esa es la misma actitud que están teniendo en la reunión bilateral que mantendrán la ministra de Hacienda María Jesús Montero con el consejero del ramo, Antonio Ramírez de Arellano, la próxima semana en Madrid.

Por cierto, una cita que se ha retrasado dos días porque la ministra tiene el lunes 8 de octubre, cuando estaba inicialmente prevista, varias reuniones para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado 2019, unas cuentas que ya están prácticamente elaboradas y que ahora se están empezando a negociar con el resto de formaciones políticas del Congreso de los Diputados.

Así, la reunión entre la Junta y el Estado será el miércoles 10 de octubre en el Ministerio de Hacienda.El propio AntonioRamírez de Arellano, consejero de Hacienda de Andalucía, trataba ayer de sacudirse la presión sobre este particular. «Se trata de una reunión que tiene carácter preparatorio y exploratorio», aseguraba al tiempo que explicaba que espera obtener la información adecuada para completar los presupuestos autonómicos de 2019 y conocer las previsiones del Gobierno en cuanto a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio.

Es más, el Gobierno andaluz quiere centrar toda la expectación sobre este encuentro en los impuestos. Por eso esperan conocer qué va a hacer el Gobierno central para compensar a la comunidad por cambios normativos que afectan a determinados tributos; qué va a suceder con el Fondo de Compensación Interterritorial, uno de los que conforman la actual cesta de reparto del sistema de financiación autonómica; y cómo se va a abordar al financiación de la Ley de Dependencia, una importante aspiración andaluza que denuncia que el Estado no abona el 50% del coste total de la misma como establece la normativa.