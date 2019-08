Consejos para evitar el contagio de listeriosis

S.I. @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 21/08/2019 10:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La alerta sanitaria por listeria ya se ha cobrado su primera víctima mortal en Andalucía. Desde que se activó la alerta sanitaria el pasado 15 de agosto, el número de posibles casos de listeriosis se multiplica diariamente debido a que el tiempo de incubación de esta intoxicación alimentaria es diferente en cada persona.

Esta situación ha creado cierta alarma social, por ello, se han lanzado algunos consejos a la hora de cocinar los alimentos con el objetivo de extremar las precauciones y evitar el contagio de la listeriosis. Cabe recordar, que el brote que actualmente se encuentra activo tiene como origen la carne contaminada de la marca 'La Mechá' y distribuida, en su mayor parte, en Andalucía. Sin embargo, hay alimentos que pueden contaminarse de esta bacteria si no se lleva a cabo un correcto tratamiento de los mismos.

El principal peligro de esta microscópica bacteria es que no da señales de vida. Cuando la listeria contamina un alimento, éste no cambia de aspecto ni huele mal. Por eso, para neutralizarla hay que extremar las precauciones en la cocina. Sobre todo con los alimentos crudos. Lavar las frutas y verduras y cocinar la carne a altas temperaturas. La listeriosis no se transmite entre personas, solo al ingerir un alimento contaminado. En personas sanas esta bacteria apenas causa problemas, pero para quienes tienen las defensas débiles, para los ancianos y para los bebés en gestación puede ser letal. Una infección que provoca unas 70 muertes al año en España aunque su incidencia media es muy baja: tres casos por cada millón de habitantes.