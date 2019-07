Educación «Los conservatorios se quedan en manos de chicos sin experiencia» Una asociación de profesores protesta por el cambio de normativa que les deja sin puesto

Los profesores de los conservatorios superiores de Andalucía están en pie de guerra. Acusan a la Junta de dejar la docencia en estos centros en manos de «chicos sin experiencia», de personas que han acabado sus estudios «hace solo uno o dos años, que no han dado clase en su vida» y, además, de echarlos a ellos de los puestos que llevan ocupando décadas. ¿Por qué? «Hay motivos espurios», explican desde esta plataforma. «Hay personas, interinos, que se pasean por la Consejería como quien se pasea por el parque de María Luisa» explican desde la Asociación de Profesores superiores de Música de Andalucía.

El problema, explican estos docentes, viene de antiguo. «Hace muchos años que la Junta no saca oposiciones de nuestra especialidad, para dar clase en los conservatorios superiores de Música. Lo que hacían era abrir bolsas de trabajo extraordinarias para funcionarios, que pedíamos una comisión de servicios e íbamos a dar clase». Con este sistema, indican, Educación ha aguantado décadas.

Pero con el cambio de Gobierno en Andalucía el pasado diciembre, la Junta cambio de gestores. El nuevo equipo de Educación decidió ordenar esta situación que, explican desde la Administración, «debía ser algo temporal y se ha alargado muchos años, tres décadas». El objetivo que se han marcado en la Consejería de Educación y Deportes es el de «reordenar» el cuerpo docente de los conservatorios.

Educación dice que la solución para esta interinidad de los docentes, que se alarga en algún caso 30 años es crear una nueva bolsa de trabajo, desde donde se irá llamando a los profesores para el próximo curso. Así lo aprobó a mesa sectorial donde se sientan tanto Educación como los sindicatos la pasada semana. En la misma se acordó que los requisitos para estar en esta lista sean tener la titulación y, además, un máster.

El problema, denuncian desde la plataforma de docentes, es que la Junta les ha cambiado las reglas a mitad de partido. «La Junta abrió a todo el mundo la bolsa solo con tener un máster, que además cuesta cinco o seis mil euros». Desde Educación puntualizan que el máster se pide hace años.

La queja de los docentes que daban clase hasta ahora es que todo ha cambiado de repente. «Imagina que llevas 25 años en un puesto de trabajo, en comisión de servicio en nuestro caso porque somos funcionarios, y de pronto te cambian las reglas», protestan.

Estos profesores no creen que los alumnos, sus alumnos, porque fueron ellos los que los formaron, estén todos listos para la docencia en un conservatorio superior que, explican, es «como una universidad». «Algunos acaban los estudios con nivel para dar clase en una academia de Gelves, con todo mi respeto para Gelves;otros sí que pueden dar clase como catedrático. Pero con el sistema que ha implantado la Consejería, no hay filtro, no tienen que demostrar que tienen capacidades artísticas», añaden.

En Educación no entienden este desprecio por quienes han entrado en la bolsa. Se sorprenden de que los docentes tengan esos prejuicios sobre quienes, además, fueron sus alumnos. «Nadie ha dudado nunca de la capacidad de los profesores que llevan 30 años interinos en un puesto», comentan desde la Junta.

Posible solución

Como alternativa a salir de la bolsa, estos profesores proponen a la Junta tres opciones. Por un lado, que se desarrolle la normativa para poder continuar en sus puestos; por otro, y si no es posible lo anterior, que haya un acuerdo con los sindicatos para prorrogar en sus puestos a todo el personal, evitando así que dejen de dar clase; por último, que la bolsa de trabajo se ordene exclusivamente por el tiempo de servicio.

Pero eso no parece posible. La decisión es firme y refrendada por los sindicatos aunque haya plataformas como Anpe que lamentan la decisión de la Junta. En todo caso, desde la Consejería de Educación aseguran que en la mesa técnica que está prevista para primeros de julio hay previsión de hablar ya de las plazas que se van a convocar en una futura Oferta de Empleo Público (OPE) para este cuerpo de docentes. Y con eso, explican, se acabó el problema de la interinidad, sea de los antiguos profesores o de los nuevos.