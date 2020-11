Antonio R. Vega Sevilla Actualizado: 23/11/2020 15:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los andaluces que residan fuera de la comunidad autónoma podrán volver a casa para comerse el turrón con sus familiares en Navidad. La Junta de Andalucía va a facilitar que aquellos que se encuentren fuera de la comunidad autónoma por motivos laborales o estudios puedan regresar «con una certificación» y «con controles» para pasar las fiestas junto a sus parientes, según ha avanzado el presidente autonómico, Juanma Moreno, en una comparecencia informativa tras presidir en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia.

La vuelta a Andalucía para estos andaluces emigrantes será posible con independencia de que en las próximas Navidades continúen los cierres perimetrales de la comunidad autónoma y sus municipios más allá del 10 de diciembre próximo, tras la prórroga de las restricciones durante dos semanas más.

Con un certificado

«En el caso de no poder abrir entre provincias y comunidades autónomas, habilitaríamos la posibilidad de que los andaluces que están fuera puedan volver con una certificación», ha avanzado Moreno a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a su comparecencia este domingo en el Palacio de San Telmo.

Moreno ha anunciado la prórroga hasta el próximo 10 de diciembre las restricciones vigentes y sólo flexibilizar desde el próximo martes día 24 el horario de bares y restaurantes para permitir su apertura hasta las 21.30 horas exclusivamente para recogida de pedidos y la apertura de las tiendas de juguetería hasta las 20.00 horas.

Su «gran objetivo» es poder celebrar la Navidad con la máxima movilidad posible entre municipios y con otras comunidades autónomas. «Esperemos que esté abierta», ha confiado. Pero esto va a depender de la evolución de la pandemia «en las fechas más próximas posibles» a las fiestas. Será entonces cuando se decida si «abriremos o cerraremos más». «En los próximos 14 días nos jugamos gran parte» de cómo serán las próximas Navidades en Andalucía, ha remarcado.

«Vamos a facilitar volver a los andaluces a los que les pille fuera por trabajo o estudios» con los correspondientes controles, ha explicado el presidente de la Junta, que no obstante ha preferido «pensar en positivo» y confiar en que la evolución de la pandemia permita levantar las restricciones a la movilidad.

«No vamos a tener grandes espectáculos, grandes cenas y grandes concentraciones en Navidad, no va a ser posible»

Moreno ha explicado que la Junta aún no ha valorado la posibilidad de flexibilizar en Navidad la actual limitación de las reuniones a un máximo de seis personas no convivientes porque «a un mes vista no hay información suficiente para tomar una decisión a ese respecto». Sí ha planteado «flexibilizar» la movilidad entre municipios en provincias o distritos sanitarios con mejores datos aunque ha insistido en que «todavía nos queda» para saber si la evolución favorable de los últimos días se convierte en «tendencia» o puede ser un «diente de sierra como ha ocurrido en otras ocasiones».

Preguntado sobre cómo serán las próximas Navidades, el presidente sí ha querido dejar claro que «no vamos a tener grandes espectáculos, grandes cenas y grandes concentraciones, no va a ser posible».