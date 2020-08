Coronavirus en Andalucía Emilio García de la Torre: «Antes nos aplaudían en los balcones y ahora nos agreden» El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Andalucía asegura que la comunidad ya vive la segunda ola de coronavirus y «no se sabe hasta dónde va a llegar o si tiene solución»

Cuando está a punto de arrancar el curso escolar y la curva de contagios de coronavirus crece día a día, el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Andalucía, Emilio García de la Torre, pide un mando único para afrontar la pandemia y, además, que el Gobierno cree un comité de expertos que excluya a Fernando Simón, alguien que, cree, «está completamente desprestigiado». Este médico tiene claro que la sociedad tendrá que aprender a convivir con el virus y aboga por hacer pedagogía de las medidas de prevención.

Andalucía suma más de 500 casos de coronavirus desde hace una semana y solo en los últimos siete días se han sumado tantos contagios nuevos como en los tres meses anteriores. ¿Cómo ve usted la evolución de la pandemia ahora mismo?

Vamos al inicio de septiembre y al inicio de curso escolar con las cifras de coronavirus que van hacia arriba. Es un gran problema. Estamos en el inicio de una reactivación de la pandemia y no sabemos dónde va a llegar esta vez o si tiene solución. Si además se junta ahora con la epidemia de gripe que se vive todos los años cuando llega el frío, la mezcla puede ser explosiva. Puede ser trágico.

¿Recomienda la vacunación de la gripe este año?

Sin duda. Hay que vacunarse y además hay que empezar a hacerlo ya en septiembre, no hay que esperar.

Esto que estamos viviendo en Andalucía, ¿es la segunda ola de Covid?

Es que la primera ola no se paró. Es la segunda ola, sí, pero tenemos que tener claro que el virus ha venido para quedarse. En España hay ya más de 400.000 personas que se han contagiado, eso es el diez por ciento de la población del país.

¿Que haya tantos contagios puede ser positivo para que se genere una inmunidad de rebaño?

Puede ser bueno en ese sentido, pero no puede suceder que buscando esa inmunidad de rebaño haya un incremento de personas muertas por el coronavirus. Estamos esperanzados con que llegue una vacuna que sea efectiva.

¿Cree que habrá vuelta al colegio?

Va a ser difícil que empiece el colegio en las fechas previstas. Si los datos siguen creciendo es muy complicado que los niños vuelvan a clase. Es todo tan incierto... Sin vacuna ni tratamiento cualquier planificación de la vuelta al colegio es una temeridad.

Andalucía es de las comunidades que más rastreadores tiene, más de 8.000, ¿son suficientes?

No, hacen falta más. Estamos en conversaciones con la Consejería de Salud para que se incorporen médicos voluntarios jubilados de más de 70 años a esas tareas de rastreo. Hacen falta muchos, cuantos más haya, mejor. Además de localizar contagiados deben informar sobre cómo confinarse y quienes se lo salten deberían estar denunciados.

Pese a los miles de muertos y cientos de miles de contagiados hay unos pocos médicos negacionistas. Señalan que el coronavirus es un invento. ¿Qué le parece?

Que digan eso es una grave irresponsabilidad. El Colegio de Médicos de Cádiz ya ha dicho que van a llevar a la comisión de deontología a los médicos que digan estas cosas. Nuestro código deontológico establece de forma muy clara que declaraciones como las de estos facultativos generan una gran alarma social y no se pueden permitir.

Quizás producto de esos pocos médicos irresponsables hay quienes se manifestaron el pasado 16 de agosto negando la existencia del coronavirus. ¿Qué opinión le merecen estas personas?

Son unos descerebrados. Es como mejor se les puede definir. Es inconcebible. Una de las personas que fue a esa manifestación en Madrid está ahora mismo en la UCI con coronavirus. Esa gente fue un grave peligro para la sociedad.

¿Cree que el modelo actual de la gestión de la pandemia de forma descentralizado en las comunidades es el adecuado?

Tendría que haber un mando único que siga las directrices de un comité de expertos. No como antes, que no había ningún comité. Debería haber un equipo de los mejores científicos, virólogos, internistas.... asesorando a ese mando único. Pero que no esté Fernando Simón, que está desprestigiado. Es un señor que en una ocasión dijo que había un muerto menos que el día anterior. No podemos permitir que España sea el país con más fallecidos y contagios.

¿Andalucía sí tiene ese comité de expertos que reclama?

Nuestra comunidad está creando ese comité que empezará a reunirse en septiembre. Tendrá representantes de las Reales Academias, de las universidades, de colegios de médicos y otras autoridades científicas.

Da la impresión de que ha habido comunidades que primero pidieron el fin del mando único y el estado de alarma y ahora quieren que vuelva...

Hay comunidades que no estaban de acuerdo con la desescalada porque el Gobierno usó motivos políticos para avanzar fases a unos y a otros no. Y luego hubo comunidades independentistas que no querían que el poder se ejerciese desde el Gobierno central.

¿Volveremos al confinamiento?

No sé si es necesario otro confinamiento. Hubo uno muy duro y ha servido de poco. Lo que debe haber es un comité de expertos que asesore sobre este tipo de cosas. Igual lo que sí es interesante es que haya confinamientos por zonas, como está haciendo Alemania, un país que está controlando muy bien la pandemia. Pero ya digo, yo no soy capaz de valorar eso, deben hacerlo los expertos.

Hay zonas como Málaga o Almería con las cifras disparadas hace días ¿cree que ahí es donde habría que hacer confinamientos?

No sé si sería efectivo aislar solo a Málaga o Almería. A lo mejor sí lo es, pero, ¿cuánto tiempo cierras?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió ayer de sus vacaciones para afrontar la crisis del coronavirus, ¿qué le parece su papel en la pandemia?

Es llamativo que España tenga un 80 por ciento más que Portugal, siendo países tan parecidos. Ellos han gestionado las cosas mucho mejor. No puede ser que esté pasando lo que está pasando y el Gobierno esté de vacaciones. Tienen que estar preocupados y ocupados, listos para actuar, como estamos todos.

¿Y la Consejería de Salud? ¿Qué nota le da a su gestión hasta ahora?

Todos somos conscientes de que hay cosas que se pueden mejorar, pero también del esfuerzo que se ha hecho desde la Consejería de Salud. Se ha conseguido que Andalucía sea de las comunidades con menos casos de España. Si al Gobierno le tengo que dar un 5, a la Consejería de Salud le doy un 8. Siempre hay cosas mejorables pero aquí se ha hecho mejor que en ningún sitio, en parte porque estábamos preparados por la crisis de listeriosis.

Está siendo una mala racha para la salud pública en Andalucía...

Sí, al consejero de Salud si pone un circo le crecen los enanos. El año pasado tuvo la listeriosis, luego el coronavirus y ahora, además, el virus del Nilo.

¿Ha cumplido la Junta con las promesas de mejoras a los sanitarios por el esfuerzo en la crisis del Covid-19?

Han dado una paga extra y días de vacaciones al personal, sí. Pero hay un sentimiento de decepción e indignación. Hace solo cuatro meses nos aplaudían en los balcones y ahora han aumentado de nuevo las agresiones. Antes éramos héroes y ahora nos tratan como a villanos.

¿Por qué?

Hay agresiones físicas y verbales de gente que quiere que les demos un justificante para no llevar mascarilla.

¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Hasta cuándo llevaremos mascarilla?

Yo creo que el verano que viene seguiremos con mascarilla. Esto va a ser como la gripe de 1918. Entonces fue la gripe del 18 y ahora tenemos el Covid-19 y luego tendremos el Covid-20. Va a ser anual. Vamos a tener una vacunación todos los años, como la gripe. La diferencia es que ahora vamos a tener que ponernos dos vacunas al año en vez de solo una. Y el virus se sabe que va a mutar.

¿Cómo podemos luchar los ciudadanos en el fin de la pandemia?

Con medidas simples. Correcta higiene de manos y de todo el cuerpo, distancia física y usando mascarilla. Tenemos que luchar todos con esos medios para acabar con esto.

