Javier Rubio Sevilla Actualizado: 16/04/2020 07:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Andalucía es la comunidad autónoma donde decrece con más fuerza la epidemia por el coronavirus SARS-CoV-2, con porcentajes negativos que duplican la media nacional, según los datos de referencia del Instituto Carlos III de Madrid que coordina toda la información nacional.

Conforme a la estadística actualizada a las nueve de la noche del martes 14 de abril, en Andalucía el incremento porcentual medio de casos en las dos últimas semanas es negativo en un 16,9%, la tasa que está a la cabeza de la bajada de positivos por Covid-19 en todo el territorio nacional. Si bien la tendencia media nacional es negativa, hay mucha disparidad entre autonomías.

Andalucía muestra la curva más pronunciada pero Castilla y León todavía está acumulando un 0,7% de incremento, lo que sitúa esta comunidad con prácticamente los mismos casos que tenía a primeros de marzo cuando se detectaron los primeros positivos en España.

La epidemia está en remisión en el territorio andaluz según las tendencias de las dos últimas semanas

Otro dato, también público, viene a corroborar la tendencia que apunta Andalucía en las dos últimas semanas, que confirman que la epidemia está en remisión en el territorio andaluz. El índice de casos nuevos por 100.000 habitantes mide la penetración del virus en la población diana constituida por todos los individuos vivos no contagiados ya que al tratarse de un coronavirus nuevo, nadie cuenta con inmunización previa.

En los últimos quince días, Andalucía suma 51,98 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, que es la segunda mejor cifra de la España peninsular tras Murcia, que ha promediado 34,34 nuevos casos por 100.000 habitantes. Aun por debajo de estas cifras, los dos archipiélagos en los que la condición insular ayuda a la contención de la epidemia: Canarias con 32,32 por 100.000 y Baleares, con 43,67 nuevos casos por 100.000 habitantes.

Las diferencias son notables cuando se miran las comunidades autónomas con mayor proporción. Por ejemplo, La Rioja arroja un promedio de 508 nuevos casos en las dos últimas semanas por cada 100.000 habitantes, seguida a distancia por Castilla-La Mancha, con un promedio de 388,86 nuevos casos por 100.000 habitantes.

Pero eso no debe llevar al pesimismo. En todas las regiones de España, el número reproductivo básico (R0 en el argot profesional de los epidemiólogos) es en todos los casos salvo las excepciones de Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura, inferior a la unidad. Esto quiere decir que un contagiado no llega a contagiar al menos a otra persona, lo que significa que el número de casos totales no crecerá y la epidemia irá remitiendo en el mejor de los casos o se convertirá en un endemismo con cifras estables fácilmente asumibles por el sistema sanitario.

En concreto, el promedio de casos secundarios de la enfermedad causados por un caso primario en Andalucía está en 0,67, que vuelve a ser el mejor dato de la España peninsular pues se ve superada sólo por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las Islas Canarias.

Al comienzo de la pandemia, a finales de febrero, el número reproductivo de Covid-19 era superior a 2, lo que explica la rápida expansión del virus, mucho más que en las epidemias de gripe estacional de cada año, que arrojan un número reproductivo de entre 1,13 y 1,3. «Unido a la susceptibilidad del 100% de la población, dado que nadie es inmune a un virus nuevo, explica la rápida propagación de la enfermedad», asegura Antonia Gasch, especialista en Medicina Preventiva y Salud Laboral en el Servicio Andaluz de Salud.

El confinamiento del 14 de marzo

«Es probable que SARS-Cov-2 se hubiera propagado silenciosamente durante las últimas semanas de febrero y la primera de marzo, cuando aún no había medidas de prevención y control implantadas en España. El confinamiento general de la población decretado el 14 de marzo, cuando había en España unos 6.000 casos confirmados de Covid-19, tenía como máximo objetivo controlar la circulación y la transmisión del virus, y así limitar el número de casos nuevos y la creciente expansión de la epidemia. El impacto de esta medida empezó a verse reflejado en las estadísticas unas dos semanas después de su implantación, una vez transcurridos el periodo de incubación de la enfermedad más los primeros días de clínica; es a partir de entonces cuando los pacientes acuden al sistema de salud y son diagnosticados», sostiene esta médico del SAS.

Pero aún queda mucho por saber. Empezando por el impacto que tenga la relajación del confinamiento absoluto, salvo de trabajadores esenciales para la comunidad: «A medida que se levanten las restricciones de aislamiento social y de actividad laboral, manteniendo eso sí, las medidas de control de la transmisión, observaremos muy de cerca cómo evoluciona la situación y podremos ir programando el siguiente paso».

De momento, sólo podemos mirar a China: «Nuestra mayor referencia por el momento sobre el comportamiento del virus es China, en donde aún queda mucho por saber. En este país, tras más de dos meses de confinamiento y después de comprobar que no hay transmisión autóctona, han levantado las medidas de confinamiento, pero siguen aplicando otras medidas de prevención y control de la transmisión. Pronto veremos si esta estrategia ha sido eficaz para el control de la transmisión y si ha evitado un segundo brote en el país o en determinadas localizaciones. Parece sensato aprender de los países que han sufrido la epidemia antes que nosotros y poner en marcha las medidas que han funcionado en ellos», declara.