Coronavirus Andalucía Juan Marín cree que la próxima semana se puede abrir la movilidad interna en Andalucía El vicepresidente andaluz fía esa medida a la evolución de descenso en el número de contagios y de menos presión hospitalaria

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha manifestado este domingo que si se cumplen «las previsiones de descenso en el número de contagios (de Covid-19) y menos presión hospitalaria» fruto de la pandemia, será «planteada» la movilidad entre provincias de Andalucía para la Semana Santa, si bien ha pedido «esperar» a comprobar la evolución sanitaria durante la semana que ahora comienza.

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, Marín ha señalado que la «evolución» de la incidencia de la pandemia ha permitido «relajar determinadas medidas» en materia de prevención frente al Covid-19, después de que el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía redujese al nivel dos de alarma la situación de 384 municipios de toda la región, permitiendo con ello la actividad comercial y hostelera hasta las 21,30 horas.

Dicha medida, según ha indicado, abarca a «la inmensa mayoría de los distritos sanitarios» de Andalucía y «la previsión es que sigamos en esa misma evolución de descenso en el número de contagios y de menos presión hospitalaria». Si se cumplen tales previsiones, según ha dicho, «la próxima semana se podría plantear la apertura perimetral interna» de Andalucía, es decir la movilidad entre provincias, de cara a la Semana Santa.

No obstante, ha llamado a ser «siempre prudentes» y «esperar» a comprobar la evolución sanitaria durante la semana que ahora comienza.

Movilidad internacional

En cuanto a la decisión de Gran Bretaña de fijar el 17 de mayo como fecha para volver a permitir viajes internacionales convencionales si así lo permiten las circunstancias, ha acusado al Gobierno central de propiciar «incertidumbres» por «no terminar de coordinar con las comunidades autónomas» aspectos como la reapertura del espacio aéreo o los cierres perimetrales de las regiones. En cualquier caso, ha recordado que el 9 de mayo expira el segundo estado de alarma decretado en España, entendiendo que entonces se reabriría el espacio aéreo español pero precisando que se trata de aspectos pendientes de esclarecer.

Marín ha valorado además que la Comisión Europea esté impulsando una propuesta legislativa para crear un certificado verde digital de Covid-19 que permita recuperar la movilidad y facilite los desplazamientos, ya sean por trabajo o por turismo, dentro de la Unión Europea.

Así, tras anunciar el Gobierno una prueba piloto del citado «pasaporte» sanitario, Marín ha pedido al Ejecutivo central que «acelere» la implantación de dicha medida «para que la llegada de turistas extranjeros o visitantes» de otros países por «cuestiones laborales» o de otra índole «sea de forma segura».

Pasaporte sanitario

De esta manera, se ha mostrado «convencido» de que el proyecto de pasaporte sanitario europeo será hecho realidad, defendiendo que el Gobierno andaluz lleva «un año reclamando esa herramienta», por lo que ha celebrado que se apueste por la misma. En cualquier caso, ha reclamado al Gobierno central que «acelere» sus gestiones al respecto.

Al respecto, ha recordado que la Junta de Andalucía ha creado un código QR del que podrán disponer todos los ciudadanos que estén vacunados con las dos dosis contra el Covid-19.

Finalmente, ha negado que las agencias de viaje andaluzas no hayan cobrado aún las ayudas autonómicas directas comprometidas para dicho sector. «Las que las han solicitado las han recibido», ha defendido exponiendo que las empresas de dicho sector no subvencionadas no habrán «solicitado» las ayudas o carecerán de «derecho» a las mismas, pues su concesión depende de «la situación» concreta de cada agencia.

Empero, ha esgrimido que la Junta de Andalucía prepara en estos momentos un paquete de «cien millones» de euros para el sector de las agencias de viaje, fruto de una «negociación» con los responsables de dicho sector.