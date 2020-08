Coronavirus Andalucía tiene libre la mitad de sus camas de hospital y el 80% de las UCI El alto repunte de contagios desde el inicio de agosto no compromete la capacidad del sistema sanitario

Desde el inicio de agosto, Andalucía ha experimentado un notable repunte de contagios de coronavirus. Este proceso, que se inició de forma tímida en el mes de julio, se ha acentuado en agosto al punto de que, en los últimos días, se están alcanzando cifras de nuevos casos que solo se veían durante el pico de la pandemia, allá por finales de marzo.

Así, toda esta semana, Andalucía ha sumado más de 400 contagios diarios. De hecho, ayer se detectaron 707 nuevos casos de Covid-19, la segunda cifra más alta de la que se tienen registros en un solo día. Aún así, la red sanitaria andaluza no se resiente y, según cifras de la propia Consejería de Salud y Familias, en la comunidad están libres ahora mismo el 80 por ciento de las camas de UCI —el 63 por ciento en el caso de las que tienen respirador— y la mitad de las más de 15.000 plazas hospitalarias disponibles.

Que agosto no es marzo es algo que tienen clarísimo los sanitarios, aunque sean conscientes del repunte de casos. Es algo que se ve en el hecho de que ahora hay camas libres suficientes como para acoger a todos los pacientes que necesitaron asistencia en el pico de la pandemia. Y eso que son un 90 por ciento más que los que hay actualmente.

El número de pacientes es 256

Dicho de otro modo: ni cuando se tuvo que cerrar el país para frenar el Covid-19 y el sistema sanitario andaluz experimentó la mayor tensión por el coronavirus, se puso en peligro la asistencia ni faltaron camas. Mucho menos ahora, cuando los pacientes totales en los hospitales de la comunidad no son 256, no los 2.708 de marzo.

Prueba de que la situación actual no es la de marzo es que los pacientes con coronavirus ocupan solo el 2,20 por ciento del total de camas hospitalarias disponibles en Andalucía. Eso contrasta con comunidades como Aragón, donde la tasa se eleva ahora al 13,40 por ciento, País Vasco, que tiene un 8,30 por ciento o Baleares, que ocupa 5,3 de cada cien camas con enfermos de Covid-19.

Andalucía, que la comunidad más poblada de España, una de las más visitadas por el turismo —vector de contagio del Covid-19—, ve con preocupación cómo aumentan los contagios día a día, pero desde el sistema sanitario señalan que la asistencia médica no corre peligro.

Lo detalla Inmaculada Vázquez, subdirectora general de Gestión Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Vázquez es rotunda: «Nunca hemos estado al cien por cien de ocupación. Ni siquiera en las UCI». El número de pacientes que llegó a tener la comunidad en los hospitales no lo hizo necesario, y, además, «reordenamos zonas y se adaptaron como unidades de cuidados intensivos espacios alternativos. También se adquirieron respiradores», recuerda. Y si, explica, alguna UCI en un momento puntual estaba completa, se desplazaban a los pacientes a las zonas alternativas.

Andalucía tiene 15.696 camas de hospitalización convencional.

Las cuentas son sencillas. La capacidad asistencial de la comunidad no ha hecho más que crecer desde marzo pero los pacientes de coronavirus solo han disminuido. Así, Andalucía tiene 15.696 camas de hospitalización convencional. Son recursos ya listos y preparados en los centros sanitarios andaluces. A eso hay que sumarle casi 5.000, de modo que «la capacidad real es de 20.046 camas gracias a otros centros», señala Vázquez.

Y hay más. Si se cuentan los edificios de alojamiento sanitario alternativo se pueden añadir a las cuentas 10.554 camas más. Estos recursos son sedes de organismos públicos y hoteles que se pueden medicalizar para garantizar la asistencia sanitaria básica a los pacientes menos graves. De esta forma quienes presentan un peor estado se pueden mantener en los hospitales, donde la atención es más especializada y, los leves, en edificios de la Junta donde se traslada el personal sanitario.

Anotados todos los recursos, Andalucía cuenta con 30.600 camas de hospitalización. En el peor momento de la pandemia hubo 2.708 pacientes ingresados en Andalucía, es decir, se llegó a ocupar solo el 8,8 por ciento de esos recursos. Hoy son menos de 250, el 2,20 por ciento que recoge el Ministerio de Sanidad.

¿Cómo era y es la situación de los hospitalizados? El 1 de abril, señalan en la Consejería de Salud, había 2.284 ingresados por Covid, 395 en UCI. Por otras patologías había 4.856 pacientes. El 19 de agosto eran 245 ingresados por coronavirus y 36 en cuidados intensivos mientras que de otras enfermedades había 7.287 ingresados. Bajan los pacientes con Covid-19 y suben con otras dolencias. El sistema se regula.

Asintomáticos

La capacidad hospitalaria es uno de los factores por los que la pandemia no es un problema que comprometa la respuesta asistencial ahora mismo. El otro es la naturaleza de los enfermos que se están detectando. Según explica Vázquez, el 95 por ciento de los nuevos contagiados son asintomáticos, es decir, no necesitan de asistencia sanitaria, lo que ayuda a evitar la saturación de Atención Primaria y el sistema hospitalario. Eso no ocurría en marzo cuando, según los expertos, en España se detectaba solo el 10 por ciento de los casos, todos ya con necesidad de atención sanitaria. Ahora se localiza al 70 por ciento de contagiados, se estima. Al localizar a una cantidad tan alta de asintomáticos «se rompe la cadena de transmisión y se evitan nuevos contagios», explica la subdirectora general de Gestión Sanitaria.

Parar los contagios de los asintomáticos, señalan los sanitarios, es clave para controlar la expansión del coronavirus. Es esta población que no sabe que está enferma y puede contagiar la que tuvo el papel más relevante en los contagios que se produjeron al principio de la pandemia. Ahora, se dan por controlados.

Otro punto clave que evidencia que agosto no es marzo es la capacidad de hacer pruebas. En el pico de la pandemia, allá por primavera, se hacían muy pocos test. No había. Ahora Andalucía hace hasta 100.000 PCRsemanales, según explicó el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Además, se cuenta con robots que trabajan las 24 horas del día en analizar muestras.

Para Vázquez, ahora mismo «no hay razón para preocuparse» si se habla de capacidad de atención sanitaria. «Ni aun con estos datos de más de 500 contagios diarios durante dos meses seguidos se vería comprometido el sistema sanitario andaluz más de lo que ya ha estado», añade.

Donde sí hay preocupación es en el aumento de los contagios. Lo reconoció el propio consejero, quien advirtió de que se habían duplicado los casos en pocas semanas. Tanto es así que la Junta ya habla abiertamente de confinar comarcas donde el contagio se descontrole y deje de ser en brotes para pasar a comunitario.

Más contagios

La apertura de la movilidad, la llegada del turismo en la temporada alta y el aumento del ocio durante el verano ha provocado que, solo en lo que va del esta semana se hayan sumado tantos casos como en mayo, junio y julio juntos. Y, sin embargo, el sistema sanitario resiste muy lejos de sus límites máximos. A eso ayuda también, dice Vázquez, que el virus ya no es un completo desconocido y que los profesionales sanitarios están haciendo «un trabajo ejemplar», indica.

De cara al futuro más próximo y al otoño, en el SAS no son pesimistas. Aunque la temporada de la gripe puede complicar las cosas, piensan que los hábitos de distancia social, lavado de manos y el uso de la mascarilla va a reducir mucho este año su incidencia. Y añaden que, pasado el verano, cuando los turistas vuelvan a sus hogares, la situación puede incluso mejorar con respecto a lo que se vive ahora mismo.

Vázquez añade que es «crucial el papel de la Atención Primaria en el rastreo y detección de casos». Ahí es donde entran en juego los rastreadores, figura con la que tampoco contaba Andalucía en marzo. Esos cerca de 9.000 profesionales son los que garantizan que todo contagio es registrado y analizado para ver de dónde viene y a quién se ha podido transmitir.