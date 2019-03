Elecciones generales 2019 Vox cree que el sistema actual de pensiones es un fraude piramidal Iván Espinosa de los Monteros adelanta en Sevilla el programa económico de la formación de la nueva derecha

Romualdo Maestre @romualdomaestre Sevilla Actualizado: 29/03/2019 20:14h

«Las pensiones no están garantizadas porque lo diga un político, el sistema piramidal, que es un fraude sin relevo demográfico, no funciona porque matemática y actuarialmente es imposible que los que hoy tienen menos de 40 años alcancen una pensión con el sistema actual». Así de tajante se mostró Iván Espinosa de los Monteros, 48 años, economista, y vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, en un adelanto del programa económico del partido en Sevilla.

La defensa de la unidad de España y de la libertad, los ejes básicos

Espinosa desgranó en el Círculo de Labradores, a su entender el nombre más bonito de una institución que había escuchado nunca, con un auditorio lleno de pequeños y medianos empresarios, las claves económicas de cara a las próximas elecciones generales. Dos son los ejes principales en los que se basará todo: la defensa de la unidad de España y de la libertad. En la primera se apoyó para denunciar «17 mercados pequeñitos de una nación no muy grande» que ve como «no funciona la unidad de mercado ni la economía de escala en un complejo sistema autonómico que no favorece las inversiones extranjeras». En la segunda, para denunciar que «algo tan obvio como poder elegir el idioma de tu país para educar a tus hijos no se puede hacer en muchas regiones. Dentro de esta último apartado también defendió la propiedad privada y cómo muchas veces es vulnerada por una legislación a su entender laxa con los okupas.

Espinosa de los Monteros abogó por contar con «gente que no haya estado nunca contaminada por la administración pública» combinada junto a otras personas que «conozcan el funcionamiento del Estado», y al respecto destacó que Vox está «reclutando» a profesionales como abogados del Estado, diplomáticos o inspectores de Hacienda. De hecho, aseveró que en la formación de la nueva derecha tienen «una enorme confianza en los españoles y muy poca en los políticos, incluso en nosotros mismos como políticos». «Tenemos que administrar como haría un buen padre de familia un dinero que no es nuestro; para esta campaña electoral hemos pedido entre nuestros afiliados y simpatizantes un millón de euros, compararlos con los 60 millones que han solicitado PP-PSOE a la banca», denunció como ejemplo de «derroche».

Previamente, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, José Manuel Cansino, hizo una exposición sobre el panorama económico andaluz «donde una red clientelar de bajo coste ha sobrevivido con las políticas de la Junta». Pidió un renacimiento económico basado en el talento y el esfuerzo personal. También el catedrático de Filosofía del Derecho, Francisco Contreras, dejó constancia como en el acuerdo con el PP, este «descafeinó» sus propuestas de «reducción del gasto público y supresión de organismos innecesarios y duplicados».