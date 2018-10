VIVIENDA ¿Cuáles son los plazos para solicitar a la Junta las ayudas al alquiler? Los mayores de 65 años y menores de 35 y las familias con especial vulnerabilidad podrán solicitarlo desde el 10 de diciembre

Stella Benot

El consejero de Fomento, Felipe López, lo dijo públicamente este martes: «todos los que cumplan los requisitos tendrán acceso a las ayudas al alquiler para su vivienda habitual». Para ello, el Consejo de Gobierno aprobó un gasto de 57 millones de euros en los próximos tres años, una cantidad con la que aseguran que se cumple la demanda de este tipo de subvenciones.

En este caso, la Junta ha aprobado un nuevo modelo en la concesión de estas subvenciones, que han estado rodeadas por la polémica y las críticas por los enormes retrasos que hacen que los beneficiarios, personas en situación de especial vulnerabilidad, tengan serias dificultades para cobrar. Un asunto en el que ha intervenido el Defensor del Pueblo porque la Junta debe dinero en algunos casos desde el año 2012.

Novedades

Las principales novedades de las ayudas al alquiler aprobadas ahora son muy relevantes. En primer lugar, no habrá concurrencia competitiva entre todos los solicitantes lo que significa que no será necesario baremar todas las solicitudes para conceder las ayudas sino que, si una familia cumple los requisitos establecidos, recibirá de inmediato los fondos que le correspondan. Este sistema pretende agilizar la entrega de los fondos aunque el consejero Felipe López no se atrevió este martes a dar plazos para la recepción de las ayudas.

Otra novedad es que las ayudas se concederán por un período de tres años, aunque la Junta revisará que los beneficiarios cumplen con los requisitos cada seis meses; un cambio que también pretende agilizar la recepción de los fondos a los beneficiarios y reducir los trámites.

Las ayudas están destinadas a pagar una parte del arrendamiento de la vivienda habitual de las unidades familiares, siempre y cuando el importe de la renta mensual no sea superior a 600 euros. Con carácter general, se concederá una ayuda del 40% del coste total a los beneficiarios que subirá hasta el 50% en el caso de los mayores de 65 años o a los jóvenes por debajo de los 35 años. Llegará hasta el 75% para las personas con especial vulnerabilidad.

Los requisitos son económicos. Así los ingresos de la unidad familiar no podrán superar 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que asciende a 7.519,59 euros al año), tres veces si es una familia numerosa o una persona con discapacidad, y 3,5 veces si es una familia numerosa especial.