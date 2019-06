PARLAMENTO Vox decidirá al final del debate su veto a los presupuestos andaluces para «no quitarle emoción» Francisco Serrano asegura que «no va a anticipar» si va a retirar su enmienda a la totalidad

Antonio R. Vega @antonio_rvega Sevilla Actualizado: 12/06/2019 17:27h

Como en una película de Alfred Hitchcock, habrá suspense hasta el final en el Pleno del Parlamento andaluz que debate sobre las enmiendas a la totalidad contra los presupuestos para el 2019. El Pleno ha arrancado pasadas las 16 horas con un acuerdo «casi cerrado» entre el Gobierno andaluz y Vox, a falta de «flecos» y del visto bueno definitivo de la dirección nacional del partido de Santiago Abascal.

En el Ejecutivo del PP y Ciudadanos no quieren echar las campanas al vuelo. Fuentes de la negociación apuntan a que Vox va a retirar su veto a última hora del debate, en torno a las diez de la noche, lo que evitaría tumbar las primeras cuentas del nuevo Gobierno después de 37 años de hegemonía del PSOE en la Junta de Andalucía. No sólo Vox sino que también el PSOE andaluz y Adelante Andalucía han planteando enmiendas y todas se votan conjuntamente. Por eso es vital que Vox retire la suya para que los «noes» no superen a los votos afirmativos, lo que equivaldría a devolver las cuentas al Ejecutivo.

El presidente del Grupo Vox ha querido poner un punto de intriga al asunto. A su llegada al Parlamento andaluz, preguntado por los periodistas sobre un posible principio de acuerdo, Francisco Serrano ha asegurado que «no lo vamos a adelantar». Y agrega: «No me voy a anticipar al resultado porque le quitaría incertidumbre y emoción».

Con pocos minutos de diferencia, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegaba al Pleno con un mensaje: el Gobierno seguirá negociando con Vox «hasta el último minuto» para que retire su enmienda a la totalidad a los presupuestos andaluces: «El diálogo nunca se muere, confío en que ese esfuerzo de todos al final fructifique». Moreno reclamaba a los doce diputados de Vox «altura de miras» y que piense en los 8,5 millones de andaluces y no «en sus siglas ni en otros intereses».

Lo previsible es que Vox retire su enmienda. La cuestión no es tanto esta marcha atrás sino cómo vende este movimiento. A falta de enmienda, los del juez Serrano pueden introducir enmiendas a las cuentas autonómicas, con más tiempo para negociar.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, cuya intervención ha abierto el pleno, y el portavoz del grupo parlamentario del PP, José Antonio Nieto, llevan negociando toda la mañana con Vox en el Parlamento andaluz.