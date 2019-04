Elecciones Generales en Andalucìa Descalabro de Podemos en Andalucía que baja al cuarto puesto y se queda con nueve escaños Pese a que pierden dos escaños, Antono Maíllo se muestra satisfecho porque logran «frenar y conjurar a la derecha»

Descalabro de Podemos en Andalucía. Los resultados de las elecciones genérales han dejado un mapa político en el que Unidas Podemos (la confluencia en la que participan IU y Podemos) baja de forma muy importante y sufre una fuerte sangría de votos. Pasa de once diputados en el Congreso que sacó en las últimas elecciones del año 2016 a quedarse con nueve representantes a partir de ahora.

Y eso supone algo más grave: que, pasa de ser la tercera a la cuarta fuerza en la comunidad autónoma. Baja al cuarto porque Ciudadanos le adelanta por la derecha y logra superarlo con lo que la formación morada se queda en la comunidad autónoma, igual que a nivel nacional, por detrás de PSOE, PP y Cs.

Pero es un descalabro que le supone también una bajada importante en porcentaje de apoyos. Si hace tres años superaban el 18 por ciento de apoyos, ayer bajaron cuatro puntos quedándose en algo más del 14 por ciento. Y significa que han sufrido un importante retroceso. Pero la sangría del número de votos también es muy fuerte. Tenían algo más de 792.000 votos y ayer lograron poco mas de 648.000. Lo que supone que en tres años se les han ido mas de 147.000 apoyos.

Pese a ello, la valoración que hicieron tanto desde IU como desde Podemos hizo hincapié en la parte positiva. «Hemos conseguido parar y conjurar una pretendida operación de extrema derecha». Esa era la opinión del coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, que compareció junto al secretario de comunicación de Podemos, Pablo Pérez cerca de las doce de la noche. Unos resultados que consideran «suficientes» para frenar a la derecha y para contribuir a «las políticas de blindaje de las pensiones públicas, para abordar la reforma laboral e insistir en una educación de igualdad».

Pese a ello, las caras de ayer en la sede del Partido Comunista de Andalucía, donde la formación morada instaló su cuartel electoral, eran serias. No es para menos si se tienen en cuenta los resultados. Porque, aunque la izquierda parece haberse movilizado, esa subida de la participación no se tradujo en una movilización de los seguidores de Pablo Iglesias. Es un resultado que tiene alguno aspectos negativos pese al optimismo que quisieron trasmitir los políticos. Porque, para que la izquierda sume para mantener un gobierno de izquierdas, al PSOEy Podemos necesitarían también los apoyos de otras fuerzas independentistas.

En el lado positivo está el mensaje que se lanzaba insistentemente: que para ellos «no ha triunfado el mensaje de radicalización de la derecha y que la izquierda puede sumar».

Pero, en el polo más negativo el descalabro de Podemos en Andalucía es importante pese a que se esperaba algo peor todavía. Al inicio de la noche el resultado era más negro ya que se quedaban en ocho escaños y perdían tres. Seguramente por eso las caras reflejaron el alivio cuando finalmente fueron nueve los representantes obtenidos en la cámara baja. «Si mantenemos nueve escaños, respiramos», decían fuentes de la confluencia cuando el escrutinio estaba ya muy avanzado.

Y aunque Maillo no compareció hasta que no lo hizo Pablo Iglesias en Madrid, poco antes de las once de la noche posó abrazado a las dos candidatas por Sevilla que han logrado escaño en el Congreso: María Márquez e Isabel Franco, cuyas caras también reflejaban la alegría contenida.

A la hora de buscar una causa de los resultados de la formación morada, hay que tener en cuenta dos ausencias claves durante toda la campaña electoral. Por un lado la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que se encuentra de baja maternal tras dar a luz una niña y que no ha participado en la campaña Y, por otro, la de Pablo Iglesias, que no ha pisado Andalucía en toda la campaña electoral. No ha estado en ni una sola de las ocho provincias andaluzas. Según la versión oficial, los dos días que tenia previsto cruzar Despeñaperros coincidieron con los dos debates en televisión. Y a ello hay que unir la baja intensidad de la campaña que coincidió con la Semana Santa, una de las celebraciones con mas tradición en Sevilla y en toda la comunidad.

Una noche larga

El secretario general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, llegó pronto a la sede del PCA, que se fue animando con la llegada de los interventores. Hubo una pantalla en la puerta de la sede en Sevilla Este, desde donde afiliados y simpatizantes siguieron el escrutinio. Junto a Maíllo estuvieron los candidatos al congreso María Márquez, Isabel Franco y Miguel Ángel Bustamante. Este último no logróel escaño al que aspiraba. Hoy, según dijo Maíllo, habrá tiempo para un análisis mas detallado de lo ocurrido en las urnas.꣔