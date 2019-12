Dimite el director de la Empresa Pública de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía José Luis Córdoba cesa para dedicarse a la gestión del Centro Andalucía Lab, según ha explicado a ABC

José Luis Córdoba Leiva renuncia como director gerente de la Empresa Pública de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Hará efectiva su dimisión en el consejo de administración que se celebrará el 13 de diciembre próximo. Apenas ha permanecido nueve meses como alto cargo al frente de esta sociedad dependiente del vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Ciudadanos). Tras su marcha, regresará a su anterior empleo como director del proyecto Andalucía Lab, un centro dependiente de la misma sociedad pública al que está vinculado desde 2007 y que promueve la incorporación de nuevas tecnologías e Internet en las pequeñas y medianas empresas turísticas.

En su renuncia han pesado razones personales y estratégicas, según indicaron fuentes de la Consejería. José Luis Córdoba confirmó a ABC su renuncia, que justificó por la imposibilidad de compatibilizar la gestión de la empresa, que tiene 320 trabajadores y un presupuesto de unos 50 millones de euros, con la dirección del centro de innovación turística Andalucía Lab. «Cuando me propusieron hacerme cargo de la empresa lo acepté y he estado unos meses simultaneando la gestión de esta sociedad y Andalucía Lab, pero esta situación no era sostenible. Era muy complicado compatibilizar ambas tareas», explica Córdoba a este periódico. Asegura que la gestión de una sociedad pública de este tamaño, dependiente de dos consejerías -Turismo, en poder de Marín- y Deporte -que depende del consejero Javier Imbroda- exigía una dedicación completa. «Tiene más sentido que me centrara en Andalucía Lab, proyecto que empecé a desarrollar desde el principio y del que tengo más conocimiento y capacidad», esgrimió.

En el consejo de la empresa donde se formalizará la renuncia también se conocerá el nombre del nuevo director gerente. Fuentes consultadas por ABC apuntan como relevo a Alberto Ortiz de Saracho, actual director adjunto de Promoción y Comunicación de la sociedad, pero no hay confirmación oficial al respecto.

Centro Informático

La Junta de Andalucía publicó también ayer en el Boletín Oficial el cese de Juan Antonio Ortega Ramírez, que hasta ahora ejercía como director del Centro Informático Científico de Andalucía (CICA). El organismo que dirigía hasta ahora Ortega es «un centro concebido para prestar servicios a la comunidad científica andaluza, que le ayuden en el desarrollo de su labor investigadora».